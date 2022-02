Ceny badania technicznego ostro w górę? Stawka zamrożona już od 18 lat

Badanie techniczne pojazdu, często zwane przez kierowców także przeglądem, to coroczny obowiązek dla właścicieli aut starszych niż pięć lat. Teoretycznie więc klientów stacjom kontroli nie powinno brakować Rzeczywiście, według Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, w 2021 roku przeprowadzono 19 516 315 badań, co daje średnio 3586 klientów na jedną stację.

Branża zwróciła jednak uwagę na ważny fakt: od 2004 roku, a więc od 18 lat, cena za badanie techniczne, regulowana przez rząd, nie zmieniła się i wynosi 100 zł. Płaca minimalna wzrosła w tym czasie z 824 zł brutto do 3010 zł, czyli o 365 procent. Stacjom coraz trudniej związać przez to koniec z końcem, a to przecież nie jedyne koszta działalności, jakie ponoszą. Apele o urealnienie opłaty władza puszcza mimo uszu, co może skończyć się masowymi bankructwami.

Rząd może uziemić wszystkie samochody. Stacje kontroli pojazdów mogą pobankrutować

- Brak reakcji władz już doprowadził wiele skp do zamknięcia. Dalsze zamrożenie cen doprowadzi kolejnych przedsiębiorców do bankructwa i zamykania stacji kontroli pojazdów. Może to oznaczać mniejszą dostępność stacji dla kierowców – alarmuje branża.

Wynagrodzenia dla pracowników to tylko część kosztów, jakie ponoszą stacje. Jednym z najbardziej znaczących jest zakup i utrzymanie specjalistycznych urządzeń. Stacje kontroli muszą także płacić wyższe podatki oraz radzić sobie z podwyżkami cen energii, widocznych zwłaszcza w 2022 roku.

Ministerstwo Infrastruktury apele o zwiększenie stawki ma ignorować, tłumacząc że „prowadzenie stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną”, a przedsiębiorcy muszą „akceptować warunki dotyczące dochodowości tej działalności, w tym wysokość opłat za badania określoną w rozporządzeniu”.

Prezes Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Marcin Barankiewicz w odpowiedzi przypomniał pełne brzmienie przepisów.

Każdy przedsiębiorca doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że prowadzenie stacji kontroli pojazdów nie jest prowadzeniem zwykłej działalności gospodarczej, jedynie nastawionej na zysk. Przedsiębiorca musi spełnić szereg wymogów prawnych, które zna i akceptuje. Wie też, że opłaty za badania techniczne są określone urzędowo. Z tym, że przedstawiciele Ministerstwa zapominają o tym, że zgodnie z delegacją ustawową określoną w art. 84a ust. 2, wydając rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za badania techniczne minister właściwy ds. transportu powinien uwzględnić koszty wykonywanych badań. Marcin Barankiewicz

- Przedsiębiorca powinien mieć taki dochód, żeby zapewniał mu pokrycie kosztów, zysk, a także możliwość odłożenia środków na inwestycje w przyszłości np. związane z wymianą, naprawą, czy zakupem nowych urządzeń. Projektowane nowe przepisy w zakresie badań technicznych spowodują dodatkowe wydatki po stronie przedsiębiorców. W motoryzacji widać postęp technologiczny. Stacje kontroli pojazdów będą musiały się do niego dostosować. Tylko skąd brać na to środki, skoro koszty stale rosną i konsumują zyski? – pyta branża.

Ile miałaby wynosić nowa, wyższa stawka za badanie techniczne pojazdu? Tego branża bezpośrednio nie podaje, wskazując tylko, że inflacja liczona od 2004 roku przekroczyła 50 procent, pensja minimalna wzrosła o 365 procent, a przeciętne wynagrodzenie o 241 procent.

Wydaje się więc, że minimum akceptowalnym dla stacji byłoby podwyższenie kosztu badania do 150 zł. Z drugiej strony branża wskazała, że w 2004 roku za wynagrodzenie minimalne można było przeprowadzić 8 badań technicznych. Jeśli taki przelicznik zastosować dla najniższego wynagrodzenia w 2022 roku, otrzymuje się już około 375 zł.

RadioZET.pl/PISKP