Ceny cukru biją rekordy. Minister rolnictwa przekazał dobre wieści

Minister rolnictwa zapytany przez "SE", czy popyt na cukier został sztucznie wygenerowany, aby wpływać na zapotrzebowanie, odpowiedział, że "trudno jednoznacznie stwierdzić, czy zamieszanie wokół cukru było przypadkowe czy intencjonalne". – W sklepie jednej z sieci handlowych zabrakło cukru. Do internetu trafiło zdjęcie pustych półek sklepowych, na których do tej pory stał cukier. Nie wiem, czy publikacja takowego zdjęcia była działaniem zainicjowanym przez sieć handlową, której dotyczył deficyt cukru i zrobiła to ona specjalnie, czy był to przypadek, czy kierowano się innymi pobudkami – stwierdził Henryk Kowalczyk.

"Ceny cukru niedługo spadną"

W ocenie wicepremiera "niczego nie możemy wykluczyć". – Chcę jednak podkreślić, że jeśli ktoś kupuje cukier w cenie 9 zł za kilogram, to może być pewny, że przepłacił, bo za jakiś czas ten cukier na pewno będzie tańszy – zwrócił uwagę.

Z kolei we wtorek Henryk Kowalczyk ocenił na antenie Polsat News, że "cena cukru nie spadnie do 2 zł, ale może osiągnąć 4-5 zł po nowym sezonie skupowym". – Zdecydowanie nie powinniśmy panikować, bo cukier wróci do normalnej ceny – mówił.

Wicepremier odniósł się również do informacji, że w sprzedaży internetowej można kupić cukier za 9-10 zł. – Jak ktoś chce płacić niech płaci nawet 15 zł. Ja nigdy nie zapłaciłbym 10 zł. [...] Kupują po 10-20 kg, no przepraszam, komu potrzebne jest 10, czy 20 kg cukru w ciągu paru dni. To jest przesada, uleganie panice – stwierdził minister.

RadioZET.pl/Super Express/Polsat News/PAP