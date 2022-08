Ceny gazu w górę. URE zatwierdził nowe taryfy

Za gaz będziemy musieli zapłacić więcej. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy dla usług dystrybucji gazu, co odbije się także na naszych rachunkach.

Gaz idzie w górę. Wojna w Ukrainie i odcięcie się od surowców z Rosji sprawiło, że ceny wzrosły, a dostępność gazu czy węgla drastycznie spadła. Prognozy są niepokojące: według Greenpeace, jeśli Polska już dziś nie zadba o nowe kontrakty na dostawę gazu, surowca zimą może zabraknąć, za co zapłacimy wszyscy. Po decyzji URE już niebawem na rachunkach za gaz pojawią się wyższe kwoty.

Gaz będzie droższy. Jest decyzja URE

Prezes URE zatwierdził zmianę taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych ustaloną przez Polską Spółkę Gazownictwa (PSG). Wzrost stawek opłat wyniesie średnio 2,6 proc. Jak to wpłynie na nasze portfele?

Rachunki za gaz dla odbiorców w gospodarstwach domowych - tj. łącznie za gaz i jego dostawę - wzrosną od ok. 0,5 proc do 0,7 proc. URE uzasadnia, że podwyżki były niezbędne, a wynikają one ze wzrostu kosztów zakupu gazu, który z kolei jest wynikiem lipcowej zmiany taryfy Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM.

URE przypomniał, że nasz rachunek składa się z opłaty za towar i dostawę. O ile więcej w sumie zapłacimy. Urząd w szacunkach wziął pod uwagę taryfę PSG i PGNiG Obrót Detaliczny.

Odbiorcy zużywający najmniejsze ilości gazu, korzystający z tego paliwa głównie w celu przygotowywania posiłków (tzw. „kuchenkowicze”, grupa taryfowa W-1.1.), z tytułu tej zmiany zapłacą średnio o ok. 22 grosze więcej miesięcznie.

Odpowiednio więcej zapłacą klienci, którzy zużywają stosunkowo duże ilości gazu, tj. np. do ogrzania domów. Tacy odbiorcy (grupa taryfowa W-3.6) zapłacą o ok. 2,38 zł więcej miesięcznie.

fot.

RadioZET.pl