Ceny paliw na 1 listopada zaskoczą. Są najnowsze prognozy

Ceny paliw na początku października wzrosły gwałtownie – w przypadku oleju napędowego nawet o ponad 1 zł na litrze. W prognozie dla RadioZET.pl Rafał Zywert, analityk rynku paliw ze spółki Reflex, wskazał że trend wzrostowy został zatrzymany i pod koniec października można spodziewać się nawet małych obniżek. Kluczową datą dla rynku ma być 5 grudnia, dzień wprowadzenia embargo na rosyjską ropę. Orlen powiedział nam, co będzie się wtedy działo z cenami paliw.

Ceny paliw niższe 1 listopada? „Trend spadkowy od kilku dni”

Z prognoz serwisu e-petrol.pl wynika, że w najbliższych dniach producenci mogą wprowadzić do swoich cenników hurtowych bardzo niewielkie korekty. „Jest to o tyle dobra informacja z perspektywy kierowców, że nie powinien się odwrócić obserwowany od kilku dni trend spadkowy obejmujący przede wszystkim benzyny” - wskazali analitycy.

Już po niedzieli za najpopularniejszą benzynę bezołowiową średnio powinniśmy płacić po 6,69-6,84 zł za litr, podczas gdy za olej napędowy właściciele samochodów z silnikiem wysokoprężnym zapłacą 7,99-8,12 zł/l - podali.

Według ekspertów na obniżki mogą także liczyć kierowcy korzystający z autogazu. W przyszłym tygodniu przeciętnie za litr tego paliwa będzie się płacić 2,99-3,09 zł – poinformowali analitycy w komunikacie.

Jak zaznaczyli, olej napędowy drożeje praktycznie na całym świecie, co jest wynikiem niższej podaży i rosnącego zapotrzebowania. „Do Europy diesel płynął głównie z Rosji, ale kraje kontynentu pragną uniezależnić się od rosyjskiego paliwa”- przypomnieli. W ich ocenie jest to „trudne, bowiem rafinerie Starego Kontynentu nie są w stanie zaspokoić wysokiego popytu, co w sposób naturalny przekłada się na podwyżki” - wyjaśnili.

Według ekspertów ostatnie spadki cen oleju napędowego w Polsce wynikają nie tyle z przeceny tego paliwa na rynkach międzynarodowych, a bardziej ze słabnącego dolara, w której to walucie handluje się paliwami na świecie. „Jeśli złoty nadal będzie utrzymywał się w obecnej relacji do dolara amerykańskiego, to jest szansa na to, że na przełomie października i listopada na niektórych stacjach będziemy mogli tankować olej napędowy w cenie poniższej 8 zł za litra” - podali.

RadioZET.pl/e-petrol.pl