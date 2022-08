Ceny paliw wzrosną? Ostatnia szansa, by skorzystać z wakacyjnych promocji

Koniec wakacji to czas droższego tankowania – ostrzegają analitycy, którzy radzą pospieszyć się z tankowaniem, by skorzystać z wakacyjnych promocji.

Ceny paliw znów pójdą w górę. Ile zapłacimy za litr diesla i benzyny? Prześledziliśmy prognozy analityków e-petrol.pl i BM Refrex.

Ceny paliw wzrosną na koniec wakacji

Eksperci są zgodni: na stacjach benzynowych będzie drożej. Najbliższy tydzień może przynieść skokowy wzrost cen diesla.

Zdaniem analityków z e-petrol.pl między 29 sierpnia i 4 września cena oleju napędowego wzrośnie do poziomu 7,44-7,61 zł za litr - wskazują piątkowym komentarzu analitycy portalu. To pokłosie wojny w Ukrainie i trudności z zaopatrzeniem rynku w paliwo, które w dużej mierze importowane było z Rosji.

„Ceny oleju napędowego mogą ponownie rosnąć od 20 do nawet 40 groszy na litrze. Poziom realizowanej marży detalicznej nie pozwala bowiem na pokrycie ciągle rosnących cen diesla w hurcie, który od 11 sierpnia zdrożał o ok. 70 gr/l netto. Kontynuacja podwyżek cen diesla w hurcie będzie zbliżała ceny na stacjach do tegorocznego maksimum, czyli blisko 8 zł/l” – napisali z kolei analitycy z BM Reflex.

W nieco lepszej sytuacji będą kierowcy tankujący benzynę i autogaz. Jak czytamy w komunikacie e-petrol.pl, wakacje pożegnamy cenami na poziomie 7,42-7,58 za litr Pb98,a natomiast popularna 95-tka będzie kosztować w granicach 6,53-6,66 zł/l. Autogaz pozostanie w najbliższym czasie na zbliżonych do obecnych poziomach wynoszących 3,14-3,23 zł/l.

Eksperci radzą, by jeszcze przed końcem wakacji skorzystać z wakacyjnych promocji na stacjach paliw.

RadioZET.pl/e-petrol/BM Reflex