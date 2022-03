1 lipca 2022 roku zacznie obowiązywać nowy standard telewizji naziemnej DVB-T2. Jak przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wówczas wielu Polaków ruszy po nowy telewizor, który będzie dostosowany do odbioru nowego standardu. – Niech nie będzie to pokusa do nieuzasadnionej podwyżki cen – apeluje urząd.

Ceny telewizorów wzrosną? Przed 1 lipca Polacy być może wybiorą się do sklepów do nowe telewizory, które odbierać będą telewizję w nowym standardzie DVB-T2. Jak wylicza UOKiK nawet 2,27 mln odbiorników może wymagać wymiany.

Nowy standard telewizji pretekstem do ponoszenia cen? Apel UOKiK

Już wkrótce Polacy będą korzystać z drugiej generacji telewizji naziemnej – DVB-T2 – przypomina urząd. 1 lipca obowiązywać zacznie nowy standard nadawania sygnału DVB-T2/HEVC. Efekt? Konsumenci otrzymają więcej kanałów w lepszej jakości.

Jest jeden warunek. Ich telewizor musi być dostosowany do nowej generacji. Nawet 2,27 mln odbiorników może nie spełniać tych wymogów.

- Już obecnie wiele osób poszukuje nowego telewizora lub dekodera, który umożliwi oglądanie telewizji nowej generacji w lepszym standardzie. Zwiększony popyt może rodzić pokusę nieuzasadnionego podwyższania cen na te produkty. Dlatego zaapelowałem do właścicieli sieci sklepów z elektroniką, aby kształtowali politykę cenową sprzętu do odbioru telewizji naziemnej w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu. O to samo poprosiłem właścicieli największych internetowych platform sprzedaży. Zwróciłem się do nich o to, by reagowali na nieuczciwe oferty – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Urząd przypomniał, że zainteresowani wymianą sprzętu mogą ubiegać się o jednorazową, rządową dotację.

RadioZET.pl/UOKiK