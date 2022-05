Ceny wakacji 2022. Urlopy droższe z tygodnia na tydzień, zdradliwe last minute

Wakacje 2022 nie będą zagrożone przez strajk kontrolerów lotu. PAŻP i ZZKRL zawarły wstępne porozumienie, dzięki któremu nie dojdzie najprawdopodobniej do paraliżu lotów po 10 lipca. Na przeszkodzie może jednak stanąć inflacja – koszty urlopów za granicą rosną praktycznie z tygodnia na tydzień. Z tego powodu wyjazd może odpuścić sobie nawet połowa Polaków.

– Jeśli wstrzymujemy się z rezerwacją, bo liczymy na superprzecenione last minute, to lepiej nie czekajmy i zarezerwujmy wyjazd już teraz. Co prawda okres największych rabatów przypadał na zimę lub wczesną wiosnę, ale nadal możemy znaleźć atrakcyjne cenowo wyjazdy – powiedziała serwisowi money.pl Marzena German z portalu Wakacje.pl.

Wakacje drożeją z tygodnia na tydzień. Last minute przegrywa z inflacją

Jak na wakacje, to do Turcji – ten kraj jest najpopularniejszym kierunkiem dla urlopowych wyjazdów. Według danych wakacje.pl, najchętniej wybierane przez Polaków kraje do spędzenia wakacji to właśnie Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania, Tunezja, Cypr, Bułgaria, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chorwacja i Włochy.

Na koszty urlopów wpłynęła inflacja – analitycy wskazali, że ceny wyjazdów rosną praktycznie z tygodnia na tydzień, by w miesiąc przed wylotem zdrożeć nawet o około 1000 zł. Z tego powodu oferty last minute nie będą w tym roku okazjami: może się okazać, że nawet po zniżce za urlop trzeba będzie zapłacić więcej, niż wynosiła wcześniejsza regularna cena.

W skali rocznej doszło do ciekawych zmian: okazało się, że średnia wartość rezerwacji dla dwóch dorosłych w kwietniu 2022 była w niektórych przypadkach niższa, niż w tym samym miesiącu 2021.

Taniej jest w przypadku Turcji: średnia cena wyjazdu wyniosła 5756 zł w porównaniu do 5864 zł przed rokiem. Wyraźnie podrożał Egipt: cena wzrosła do średnio 6410 zł w porównaniu do 5652 zł rok wcześniej. Więcej zapłacić trzeba też za wyjazd do Tunezji, który w 2022 kosztował średnio 5350 zł wobec 5155 zł w 2021. Droższy jest również wylot do Grecji: trzeba za niego zapłacić 5991 zł wobec ceny sprzed roku wynoszącej 5921 zł.

– Przewidujemy, że w tym roku ceny nie będą spadać w takim zakresie, jak to bywało przed laty. Co prawda oferty last minute zawsze się pojawiają, ale nie powinniśmy liczyć tutaj na superprzeceny. Już analizy, które prowadziliśmy w zeszłym roku, potwierdzały, że tuż przed wylotem te same wycieczki kosztowały więcej niż kupowane na kilka czy kilkanaście tygodni wcześniej. Niekiedy różnice w cenach sięgały nawet ponad tysiąc złotych od osoby – stwierdziła Anna Podpora, menedżer produktu w Wakacje.pl.

RadioZET.pl/money.pl