Chcą pracować, lecz nie zawsze mogą. Z czego żyją Ukraińcy w Polsce?

Wojna w Ukrainie sprawiła, że miliony Ukraińców znalazło schronienie w innym kraju. Polską granicę po 24 lutego przekroczyło ponad 3,6 mln osób. Z badania ARC Rynek i Opinia wynika, że nie tak łatwo jest utrzymać się w Polsce, a na drodze do znalezienia pracy stoją liczne przeszkody.

Ukraińcy w Polsce. Chcą pracować, ale nie zawsze mogą

Z raportu Grant Thornton wynika, że pracodawcy gotowi są zwiększać liczbę stanowisk. Liczba ofert pracy jeszcze nigdy nie była tak duża, a to dobra wiadomość dla naszych sąsiadów, którzy chcą pracować w Polsce.

Nie zawsze jednak mogą. Jak wynika z badania ARC Rynek i Opinia 83 proc. uchodźców z Ukrainy nie pracuje, jednak ponad połowa (54 proc.) chciałaby podjąć pracę. Co stoi na przeszkodzie?

Główną barierą jest brak znajomości języka polskiego. Może być to jednak chwilowy problem, gdyż 78 proc. ankietowanych wskazało, że chce uczyć się mówić i pisać po polsku. Drugą barierę nieco trudniej będzie przeskoczyć bez zapewnienia nowych miejsc w przedszkolach i żłobkach. Niemal połowa uchodźców przybyła do Polski z dziećmi. Przepełnione placówki opiekuńcze niejednokrotnie uniemożliwiają Ukrainkom podjęcia się pracy. Przypomnijmy, że to właśnie kobiety stanowią 91 proc. wszystkich dorosłych osób, które przybyły do Polski po 24 lutego.

Z czego utrzymują się Ukraińcy w Polsce?

Bariery uniemożliwiające znalezienie pracy wpływają na stabilność finansową Ukraińców. Część z nich ma oszczędności lub chociażby bliskich w Polsce, inni skazani są na pomoc socjalną.

„71 proc. Ukraińców deklaruje, że utrzymuje się w Polsce z własnych środków. Niemal taki sam odsetek deklaruje, że korzysta z pomocy materialnej rodzin, u których mieszkają (21 proc.), jak i z pomocy państwa polskiego (18 proc.). Wśród Ukraińców są także beneficjenci organizacji pomocowych (16 proc.) " – czytamy w raporcie.

Z badania wynika także, że większość uchodźców zostanie w Polsce na dłużej, jeśli Rosja będzie kontynuować ataki. Takie plany ma 58 proc. ankietowanych. Jedna piąta ankietowanych, w tym głównie najmłodsi Ukraińcy, zadeklarowała, że zostanie w Polsce nawet po wojnie.

RadioZET.pl/PAP