Chiny uruchomiły nowe połączenie kolejowe z Europą. Omija Rosję

Towary z Chin do Niemczech zaczęły być transportowane nowym szlakiem kolejowym omijającym Rosję. Pierwszy transport został zrealizowany 13 kwietnia.

Wojna w Ukrainie sprawiła, że Zachód po latach wiązania się gospodarczo z Rosją zaczął się od agresora odcinać. Duże korporacje zaczęły podejmować decyzje o opuszczeniu rosyjskiego rynku, co może oznaczać utratę setek tysięcy miejsc pracy. Prezydent USA Joe Biden ocenił, że takie działania wraz ze skutkami nałożonych przez Zachód sankcji cofnęły gospodarkę Rosji o 15 lat.

Kraj Putina może też stracić na znaczeniu w transporcie międzynarodowym. Z Chin do Niemczech dojechał pierwszy transport kolejowy po nowym szlaku, omijająym Rosję. Długość połączenia wynosi około 11,3 tys. km.

Nowe połączenie kolejowe Chiny-Niemcy omija Rosję. Polskę też

Nowy szlak kolejowy rozpoczyna się w Xi'an w środkowych Chinach, a następnie prowadzi przez Kazachstan, Morze Kaspijskie, Azerbejdżan, Gruzję, Morze Czarne, Rumunię, Węgry, Słowację i Czechy do Mannheim w zachodniej części Niemiec.

Najważniejszym szlakiem transportowym w ramach inicjatywy Pas i Szlak było dotychczas połączenie przez Kazachstan, Rosję, Białoruś i Polskę, które wykorzystywało m.in. terminale przeładunkowe w Małaszewiczach i Sławkowie. W 2015 roku uruchomiono regularne kolejowe przewozy towarowe z chińskiego Chengdu do Łodzi.

W ocenie indyjskiego dziennika „The Economic Times” uruchomienie w ramach strategicznego chińskiego projektu Pas i Szlak połączenia, które omija Rosję, może negatywnie wpłynąć na przyszłe wspólne projekty infrastrukturalne obu państw. Chiny postrzegane są jako cichy sojusznik Rosji – sprzeciwiają się nakładaniu sankcji na kraj Putina. Na bezpośrednie wsparcie ekonomiczne i/lub militarne Rosji Chiny się jednak nie zdecydowały, obawiając się reakcji Zachodu.

- Ten szlak obejmuje kraje i regiony, które w przeszłości rzadko były obsługiwane przez pociągi towarowe Chiny-Europa. Otwiera to chińskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom możliwość ekspansji na nowe rynki - stwierdziłł Yuan Xiaojun, dyrektor generalny spółki Xi'an Free Trade Port Construction and Operation. To potwierdzenie tezy, że Chiny zachowują się pragmatycznie i przede wszystkim chcą jak najbardziej skorzystać na zmianach w światowym ładzie.

Inicjatywa Pas i Szlak to projekt ekonomiczny oraz geopolityczny, bezpośrednio wspierany przez władze Chin i służący umacnianiu wpływów Pekinu m.in. w krajach Azji Centralnej i Południowego Kaukazu.

RadioZET.pl/PAP

