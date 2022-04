„Ciepłe mieszkanie”. Dofinansowanie dla właścicieli mieszkań w blokach

„Ciepłe mieszkanie” to nazwa programu szykowanego przez NFOŚiGW. Pilotaż na małą skalę już działa, otwarcia na całą Polskę należy spodziewać się w okolicy połowy roku. Zasady przyznawania dofinansowania na modernizację mieszkań mają być wzorowane na programie „Czyste powietrze”, mającym doprowadzić do wymiany starych pieców oraz docieplenia budynków jednorodzinnych.

Dofinansowanie przygotowywane przez NFOŚiGW właściciele mieszkań będą mogli wykorzystać wymieniając źródło ciepła oraz poprawiając efektywność lokali mieszkalnych. Wysokość wsparcia finansowego ma zależeć od dochodów, charakteru mieszkania oraz stopnia zanieczyszczenia powietrza w danej gminie.

„Ciepłe mieszkanie”. Kto dostanie dofinansowanie od NFOŚiGW?

- Program będzie wspierać zastosowanie ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo wsparcie ma obejmować także wykonanie instalacji c.o. i c.w.u., wymianę okien i drzwi, wentylację mechaniczną, dokumentację projektową – wskazali serwisowi Wyborcza.biz przedstawiciele biura prasowego NFOŚiGW.

Środki z programu „Ciepłe mieszkanie” mają być przyznawane gminom, które następnie będą dystrybuować je wśród mieszkańców. Początkowo pieniądze będą przysługiwać właścicielom mieszkań, przewidziane jest także dofinansowanie inwestycji wspólnot mieszkaniowych.

- Beneficjentami programu będą gminy, zaś odbiorcami i beneficjentami końcowymi w I etapie – osoby fizyczne, właściciele i współwłaściciele lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – poinformował NFOŚiGW.

Program zakłada kilka poziomów dofinansowania. W podstawowym odzyskać można będzie do 30 procent kosztów kwalifikowanych do kwoty maksymalne 15 000 zł. Podwyższony poziom to już do 60 procent zwrotu, maksymalnie 25 000 zł. Najwyższe możliwe do uzyskania w programie „Ciepłe mieszkanie” dofinansowanie sięgać będzie 90 procent kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem kwoty maksymalnej wynoszącej 37 500 zł.

NFOŚiGW podał, że pułap dofinansowania dla inwestycji realizowanych w miejscowościach znajdujących się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin będzie zwiększony o 5 punktów procentowych.

