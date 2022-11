Ciepło od ojca Rydzyka o 500 proc. droższe niż w PGE? Stawki wyszły na jaw

Toruń zmaga się z rekordowymi podwyżkami opłat za ogrzewanie. „Wszystko przez to, że od niespełna miesiąca ciepło do miejskiej sieci zaczęła dostarczać ciepłownia geotermalna ojca Tadeusza Rydzyka” – podał serwis TVN24. Radni miasta i politycy domagają się wyjaśnień, zaś sama geotermia wydała komunikat w tej sprawie.

Gigantyczne opłaty za ciepło z geotermii o. Rydzyka

Serwis TVN24 podał, że jedna z toruńskich spółdzielni mieszkaniowych otrzymała pismo, z którego wynikało, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę dla ciepła Geotermii Toruń sp. z o.o. wprowadzoną do stosowania od 15 października 2022 roku. „Według zapowiedzi miało być taniej i bardziej ekologicznie, a jest na odwrót” – czytamy w artykule.

Opłata stała to pięć razy tyle, ile kosztuje ciepło wytwarzane do tej pory przez PGE Toruń w nowoczesnej gazowej kotłowni. Opłata zmienna to 64 procent więcej niż w PGE. Łączna opłata za ciepło jest o ponad 500 proc. wyższa niż w PGE.

- To cena utrzymania biznesu o. Rydzyka, który powstał wyłącznie dzięki milionom z budżetu państwa! – skomentował poseł Arkadiusz Myrcha.

W sprawie głos zabrali także przedstawiciele geotermii. W komunikacie spółki dot. informacji ws. stawek za ciepło czytamy, że mamy do czynienia z „dezinformacją”.

„Faktem jest, że z dniem 30 września 2022 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję zatwierdzającą taryfę dla ciepła z Geotermii Toruń. Decyzja ta została wydana po kilkumiesięcznej analizie wniosku taryfowego. Faktem również jest, że PGE Toruń wprowadziła w tym roku dwukrotnie podwyżkę swojej taryfy (od 1 czerwca i od 1 października). Podwyżki te nastąpiły zanim jeszcze Geotermia Toruń rozpoczęła dostawy ciepła do PGE Toruń i na które dostawy ciepła z Geotermii Toruń nie miały wpływu” – czytamy w komunikacie.

Spółka nie zgadza się jednak ze stwierdzeniem, jakoby podwyżki miałyby sięgać 500 proc. tego, co należałoby uiścić w PGE. „Nie jest prawdą, iż wytwarzanie i sprzedaż ciepła w Geotermii Toruń stanowi dochodowy biznes – podsumowano.

RadioZET.pl/TVN24.pl