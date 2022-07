Co drugi uchodźca znalazł pracę w Polsce. Firmy zatrudniają Ukraińców

Wojna w Ukrainie zmusiła do wyjazdu miliony Ukraińców, co nie pozostało bez wpływu na polski rynek pracy. Jak wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service, co drugi uchodźca znalazł pracę.

Wojna w Ukrainie. Ponad 300 tys. osób znalazło pracę w Polsce

- Pracy w Polsce nie brakuje. Z danych GUS wynika, że na koniec marca br. liczba wakatów przekroczyła 158 tys. i była niemal o połowę wyższa niż rok wcześniej - skomentował Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy, założyciel Personnel Service S.A.

Agencja powołała się na dane resortu rodziny i polityki społecznej, z których wynika, że od wybuchu wojny pracę w Polsce znalazło 339 tys. uchodźców. Wskaźnik zatrudnienia wynosi w tej grupie ponad 50 proc. i cały czas powinien rosnąć.

Z ankiety przeprowadzonej przez Personnel Service wynika, że 12 proc. firm wskazuje na negatywne nastawienie do pracowników ze Wschodu. Pozostali ankietowani wykazują neutralny lub pozytywny stosunek do zatrudniania Ukraińców. Większość z nich ceni sobie ich pracowitość, szybką adaptację i sprawną naukę języka – wynika z raportu.

Jak wskazano, pracownicy z Ukrainy najczęściej znajdują pracę m.in. w gastronomii, hotelarstwie czy sektorze magazynowym.

- Sentyment do zatrudnienia Ukraińców to konsekwencja wielu lat ciężkiej pracy, którą kadra ze Wschodu udowadniała, że potrafi dobrze pracować w Polsce. Dlatego teraz nie dziwi to, że chętni uchodźcy tak łatwo znajdują u nas pracę. Pamiętam jak na samym początku wybuchu wojny apelowaliśmy o oferowanie miejsc pracy kobietom i odzew był niesamowity. Teraz widać to w statystykach i wysokim wskaźniku zatrudnienia. Natomiast w firmach, z którymi pracujemy proporcje zatrudnienia kobiet i mężczyzn wyglądają teraz tak, że na 6 kobiet pracuje 4 mężczyzn, a wcześniej ok. 55 proc. stanowili mężczyźni a 45 proc. kobiety – podsumował Krzysztof Inglot z Personnel Service.

Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia w czerwcu, która wyniosła 4,9 proc., pobiła rekord i jest niższa niż przed pandemią. - Obcokrajowcy absolutnie, przy tak niskim bezrobociu, nie zabierają nam pracy. Uzupełniają. Możemy wręcz osiągnąć efekt synergii, korzyści dla obu stron – zapewniła szefowa MRiPS Marlena Maląg.

RadioZET.pl/Personnel Service