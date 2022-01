Co trzeci Polak pracuje zdalnie. Większość nie chce już wracać do firm

Już prawie połowa Polaków deklaruje, że nawet nie wysłałaby CV do firmy, gdzie praca odbywa się jedynie stacjonarnie. Obecnie już 35 proc.rodaków pracuje zdalnie lub hybrydowo, a 9 na 10 osób nie chce wracać do modelu stacjonarnego.Sprawdzamy, jakie wnioski płyną z raportu Pracuj.pl.

Praca zdalna to już codzienność dla co trzeciego aktywnego zawodowo Polaka. Lista marzeń Polaków najwyżej plasuje marzenia związane z pracą – w tym przede wszystkim by założyć własną firmę, znaleźć pracę, zmienić szefa, dostać awans, podwyżkę.

Przypomnijmy, że już w 2020 roku pojawiły się zarówno apele rządu, jak i władz lokalnych o wprowadzenie pracy zdalnej „wszędzie, gdzie jest to możliwe, aby minimalizować czas przebywania w przestrzeni publicznej i przemieszczanie się komunikacją publiczną”.

Polacy wybierają pracę zdalną

Z analizy przeprowadzonej przez portal Pracuj.pl wynika, że pracownicy hybrydowi najchętniej spotykają się w siedzibach firm w poniedziałki. Większość nie wyobraża sobie pełnego powrotu do biur. Już 9 na 10 osób nie chce wracać do modelu stacjonarnego, a tylko co czwarty preferuje w pełni zdalny tryb.

Po niemal dwóch latach pandemii koronawirusa wciąż dominuje w pełni stacjonarny model – woli go 65 proc. respondentów. Jednak już blisko co czwarty Polak deklaruje pracę hybrydową (24 proc.), a co dziesiąty – w pełni zdalną (11 proc.). Większość badanych (75 proc.) aplikowałaby do pracodawcy, który rekompensuje pracownikom część kosztów pracy zdalnej, np. narzędzi, rachunków za prąd. Prawie tyle samo chciałoby mieć wybór modelu pracy Pracuj.pl

Kto najczęściej wybiera pracę zdalną? Są to głównie osoby w wieku 25-34 lat oraz mieszkańcy miast powyżej 500 tys. osób. W raporcie czytamy, że w tych grupach odsetek osób niewykonujących obowiązków bezpośrednio z biura lub siedziby firmy wzrasta odpowiednio do 41 proc. i 49 proc.

Zmiany widać w ogłoszeniach pracodawców. Analizy pokazują trend wzrostowy w udziale ofert pracy zdalnej w 2021 roku w całej puli ogłoszeń. Kilka tygodni temu już 19 proc. wszystkich pozycji dotyczyło zatrudnienia poza siedzibą firmy. Jest to wynik kilkukrotnie wyższy, niż przed koronakryzysem.

Z raportu wynika, że ponad 44 proc. badanych zniechęciłoby się do aplikowania do firmy, jeśli dowiedzieliby się, że pracodawca oczekuje od nich pracy wyłącznie na miejscu. Niechęć najczęściej wyrażały kobiety oraz mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców i wsi.

RadioZET.pl/PAP/Anna Bytniewska/Pracuj.pl