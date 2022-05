Rosja odcięła Polskę od gazu z Moskwy, czego (jeszcze) zdaniem Jacka Sasina, Polacy nie odczują. Minister Aktywów Państwowych w rozmowie z Radiem Białystok ocenił stan zapasów surowca w Polsce.

Sasin o magazynach z gazem. „Zapasy wystarczą na półtora miesiąca”

- Mamy magazyny pełne gazu. Gdybyśmy musieli tylko tego gazu używać, to te zapasy wystarczą na półtora miesiąca - zapewnił wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Przedstawiciel resortu mówił na antenie Radia Białystok, że Polska do tej pory dywersyfikowała dostawy surowca. Rosyjski gaz stanowił 45 proc. wszystkich dostaw. Jak dodał, zawieszenie dostaw przez Gazprom nie jest dla rządu zaskoczeniem. – Polska była przygotowana na taki scenariusz – dodał.

Jak zapewnił, Polsce nie zabraknie gazu. Dostawy zapewnia nam także gazoport w Świnoujściu, a dzięki gazociągowi GIPL, będziemy importować gaz także z Litwy.

W przyszłości dostawy zapewnić ma także Baltic Pipe, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m sześc. z Polski do Danii. Według planów ma zacząć działać 1 października 2022 r.

Czy istnieje ryzyko, że gospodarstwa domowe będą musiały ograniczyć zużycie gazu? - Tyle, ile zużywają gospodarstwa domowe, to mamy na pewno z tych innych źródeł. Jeśli by konieczne były jakiekolwiek ograniczenia, to dotkną one przemysłu. Mamy na to również przygotowany odpowiedni plan – powiedział Sasin.

RadioZET.pl/PAP