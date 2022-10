Coraz więcej firm planuje zwolnienia. W tych branżach sytuacja jest najtrudniejsza

Inflacja daje się we znaki nie tylko pracownikom, którzy coraz częściej upominają się o podwyżki, lecz także pracodawcom, szczególnie w najmniejszych firmach. Przedsiębiorcy obciążeni większymi rachunkami za gaz czy prąd sami walczą o przetrwanie. W poszukiwaniu oszczędności coraz więcej firm planuje zwolnienia – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Fala zwolnień w firmach? Niepokojące dane PIE

Stopa bezrobocia od kilku miesięcy utrzymuje się na poziomie poniżej 5 proc. Sytuacja na rynku pracy po pandemicznym szoku pozornie ustabilizowała się. Wojna w Ukrainie i rosnące koszty prowadzenia biznesu znów zmusiły przedsiębiorców do szukania oszczędności. „Mimo korzystnych wskaźników, w ostatnim czasie pojawiają się niepokojące sygnały” – czytamy w Tygodniku Gospodarczym PIE.

Analitycy napisali, że „w październikowym odczycie Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK18), zatrudnienie jest jednym z pięciu, na siedem obserwowanych, komponentów MIK, w którym wartość wskaźnika jest poniżej poziomu neutralnego (100,0), oznaczającego przewagę opinii negatywnych nad pozytywnymi”. Co to oznacza? Więcej osób planuje redukcję zatrudnienia niż przyjęcie do pracy nowych osób.

Z badań wynika, że większość pracodawców (76 proc. ankietowanych) zamierza utrzymać dotychczasowy poziom zatrudnienia. 10 proc. firm myśli o przyjęciu do pracy nowych kandydatów, zaś 14 proc. zamierza zredukować zatrudnienie. Wśród tych, którzy myślą o cięciach, najwięcej jest pracodawców z małych firm i mikroprzedsiębiorców (odpowiednio 19 i 12 proc.)

Sytuacja wydaje się najbardziej niepokojąca w budowlance. W tej branży 18 proc. pracodawców myśli o zwolnieniach. Na drugim miejscu jest produkcja, gdzie 14 proc. firm wskazało na redukcję etatów. Jak czytamy w analizie, wpływ na powyższe wyniki ma kończący się już sezon zarówno w produkcji, jak i w branży budowlanej. W obu grupach firm wysoki jest udział przedsiębiorstw (po 67 proc.) uznających rosnące koszty zatrudnienia za dużą i bardzo dużą barierę funkcjonowania firmy.

Jedynie w dużych firmach chęć zatrudniania jest większa niż chęć zwalniania. 10 proc. dużych podmiotów myśli o redukcji w najbliższych trzech miesiącach, zaś 18 proc. o nowych rekrutacjach.

RadioZET.pl/PIE