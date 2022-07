Cukier mocno podrożeje. Wyliczenia plantatorów buraka cukrowego

- O 50 procent wzrośnie koszt pracy, czyli wykopania buraków z pola. Rolnicy mają o 50 procent wyższe ceny paliwa, a o 40 procent wyższe są pozostałe koszty działalności rolniczej, plus nawozy, które zdrożały trzykrotnie. Cukrownie doliczą swoje wyższe koszty energii do wyprodukowania cukru, drożeją też opakowania – wyliczył Wirtualnej Polsce Rafał Strachota, dyrektor Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.

Cukier zniknął ze sklepów z powodu masowego wykupywania przez Polaków. Od ręki można go kupić w sklepie internetowym Polskiej Grupy Spożywczej, trzeba jednak tam płacić ponad dwa razy więcej, niż w popularnych sieciach handlowych. Jednocześnie producenci wskazali, że był to wyjątkowo udany sezon: w Polsce powstało 340 000 ton cukru więcej, niż przed rokiem.

Nadwyżka nie spowoduje jednak, że cukier potanieje – ostrzegają plantatorzy. Dyrektor Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego wskazał, że w cenie kilograma cukru koszt buraków wynosił dotąd 80 groszy, ale po tegorocznej kampanii buraczanej, zaczynającej się we wrześniu, wzrośnie on do 1,50 zł. Niemal dwukrotnie zwiększyła się kwota, którą rolnicy otrzymywali za tonę buraków: rok temu było to 22 euro, obecnie to już 40 euro. A to nie koniec podwyżek, które muszą być uwzględnione w cenie dla konsumenta.

Cukier będzie droższy. „Nie odważę się oszacować ceny kilograma”

W 2011 roku Polacy zaczęli masowo wykupywać cukier, przez co jego cena wzrosła do 6 zł za kilogram. Gdy panika minęła, ceny spadły. Takiego samego scenariusza spodziewa się Rafał Strachota obecnie. Braki w sklepach nie wynikają z niedoboru cukru, tylko z problemów logistycznych z jego dostarczeniem.

- Ostatni raz coś takiego wydarzyło się 11 lat temu, gdy ceny w polskich sklepach doszły do 6 zł. Sądzę, że gdy klienci zrobią już wystarczające zapasy, sytuacja się uspokoi, a ceny w sklepach spadną. Tak było poprzednio. Polska jest krajem samowystarczalnym, jeżeli chodzi o produkcję cukru. Produkujemy znacznie ponad 2 mln ton, a spożywamy ok. 1,7 mln ton, różnica jest eksportowana – stwierdził Strachota.

Należy jednak liczyć się z tym, że ceny cukru będą rosnąć. To efekt inflacji i wyższych kosztów ponoszonych przez rolników oraz cukrownie. Zdrożało paliwo, nawozy oraz praca, co musi zostać uwzględnione w rachunku kosztów, żeby producenci nie ponosili strat na sprzedaży.

- To wszystko przemawia za tym, że ceny cukru mogą nie wrócić do poprzednich poziomów. Nie odważę się oszacować ceny kilograma po tegorocznych zbiorach buraków. Wiele zależy od samych cukrowników – powiedział Strachota.

Z danych Ministerstwa Rolnictwa zawartych w biuletynie „Rynek cukry” wynika, że w kwietniu i maju ilość dostępnego w Polsce cukru paczkowanego spadła odpowiednio o 54 procent i 14 procent. Równocześnie wzrósł eksport, głównie do Niemiec. MR wyliczyło ponadto, że w czerwcu cukier paczkowany kosztował ponad 2400 zł za tonę – o 30 procent więcej, niż rok wcześniej.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska