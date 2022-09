Czarnek: biznes i zarządzanie w szkole. „Propaganda wyprzedza wszystko inne”

Podatki dla sporej części Polaków to czarna magia: badanie ZPP pokazało, że 40 procent obywateli nie wie, że płaci podatek VAT, a 21 procent jest przekonanych, że nic nie oddaje fiskusowi. Brak jest także w niektórych grupach wiedzy, że rząd nie ma własnych pieniędzy, a świadczenia finansowane są z danin płaconych przez podatników.

Czy biznes i zarządzanie będzie poruszał te kwestie? - Chcemy, żeby na maturze przedmiot z rozszerzenia biznes i zarządzanie miał również wymiar praktyczny, czyli takie zadania rozwiązywane w grupach. Wydaje się, że to będzie nowość na skalę dotąd niespotykaną – zapowiedział Czarnek podczas prezentowania pomysłu na BiZ w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Biznes i zarządzanie. Co będzie nauczane na nowym przedmiocie Czarnka?

Biznes i zarządzanie ma zastąpić obecne już w szkołach ponadpodstawowych lekcje podstaw przedsiębiorczości. Zajęcia prowadzić mają nauczyciele, którzy prowadzili wycofywany przedmiot.

- Z wprowadzaniem nowych przedmiotów do szkoły jest zawsze ten kłopot, że trzeba uczniom zmienić siatkę zajęć i te godziny dołożyć. Dzieci i młodzież powinni uczyć się przedsiębiorczości, ale jak się ministrowi Czarnkowi wydaje, że to jest takie proste i że nauczyciel, który całe życie uczył w szkole, nagle będzie uczył też biznesu, to ja życzę szczęścia. Były już lekcje przedsiębiorczości w szkołach - powiedziała w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski Joanna Kluzik Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, była minister edukacji

- Kluczowe jest to, by tego przedmiotu uczyli przedsiębiorcy. Mam taki problem z PiS, że tu zawsze propaganda wyprzedza wszystko inne i mam takie poczucie, że to kolejny taki chwyt. Żeby ten pomysł miał sens, uczniowie powinni korzystać z doświadczeń i wiedzy ludzi biznesu – zastrzegła Kluzik Rostkowska.

Czarnek zapewnił, że wdrożenie biznesu i zarządzania do szkół zostanie poprzedzone konsultacjami z rektorami SGH i Akademii Leona Koźmińskiego, a także przedstawicielami spółek giełdowych i pozagiełdowych. Prace nad przygotowaniem podstawy programowej już ruszyły.

Podręcznik do HiT, czyli historii i teraźniejszości, wzbudził ogromne kontrowersje wskutek optyki, przez jaką przedstawiane były wydarzenia. Jeśli podobny partyjny filtr zostanie użyty podczas przygotowywania podstaw programowych BiZ wiedza młodych Polaków o ekonomii, gospodarce i zasadach funkcjonowania państwa może wcale nie wzrosnąć.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska