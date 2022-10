Część emerytów dostanie podwyżkę niższą o 492 zł. Polski Ład znowu straszy

Emerytury w 2023 roku wzrosną o 13,8 procent – zapowiedział rząd. Premier Morawiecki od razu przyznał, że tak naprawdę podwyżka będzie hojniejsza – ekspert emerytalny wyliczył dla RadioZET.pl, jakiej waloryzacji powinni spodziewać się emeryci. Polski Ład, który części seniorów podwyższył kwoty emerytur na rękę, tym razem będzie mógł działać na niekorzyść. Dla wielu emerytów kwota podwyżki będzie niższa.

Waloryzacja emerytur niższa przez Polski Ład. Część seniorów załapie się na PIT

Zgodnie z projektem ustawy przygotowanym przez rząd, emerytury mają wzrosnąć w 2023 roku o 13,8 procent, nie mniej jednak niż o 250 zł. Oznacza to, że najniższe świadczenie wzrosną o nieco ponad 19 procent.

Podwyżki przysługujące części seniorów będą jednak niższe – po części pieniędzy sięgnie fiskus w ramach podatku dochodowego. Problem dotyczy osób, których emerytury wskutek waloryzacji przekroczą 2500 zł. To granica, do której nie jest pobierany PIT – kwota wolna od podatku w ujęciu rocznym to 30 000 zł.

Jak poważny jest to problem? Świadczenia na rękę będą o kilka-kilkanaście złotych niższe, niż wynosiłyby gdyby wciąż nie były objęte PIT – wynika z obliczeń „Faktu”. Niby niewiele, ale w perspektywie całego roku (oraz spodziewanej wysokiej inflacji i drożyzny) emeryci mogą kilka razy liczyć każdego wydawanego złotego.

Stosunkowo mało poszkodowani będą seniorzy, którzy obecnie otrzymują 2250 zł brutto od ZUS. Po przeprowadzeniu waloryzacji emerytura wzrośnie do 2560,50 zł, od czego zapłacić będą musieli 7,3 zł podatku. O tyle obniżona zostanie nowa, wyższa kwota netto.

Kwoty podatku PIT, jakie zaczną po waloryzacji płacić co miesiąc seniorzy z emeryturami o następującej obecnej wysokości:

2250 zł - 7,3 zł

2300 zł - 14,0 zł

2350 zł - 21,0 zł

2400 zł - 28 zł

2450 zł - 34 zł

2500 zł - 41 zł

W skrajnym przypadku seniorzy otrzymają więc podwyżkę niższą o 41 zł, a więc o 492 zł w ujęciu rocznym. Tyle wyniesie płacony od wyższych emerytur podatek dochodowy w wysokości 12 procent, którego wcześniej, od niższych świadczeń, nie musieli uiszczać.

RadioZET.pl/Fakt