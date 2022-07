"Czternastka lepsza od dwóch waloryzacji". Prezes ZUS broni świadczenia dla seniorów

Czternasta emerytura zostanie wypłacona także w 2022 roku. Seniorzy, którzy nie przekroczyli progu dochodowego, jeszcze podczas tegorocznych wakacji zauważą na swoich kontach dodatkowe pieniądze. Eksperci są zdania, że czternastka dzieli seniorów i nierówno ich traktuje, prezes ZUS uważa zaś, że to rozwiązanie lepsze od waloryzacji.

Czternastka w 2022 roku. Kwota, termin wypłaty

- Jeśli chodzi o bezpieczeństwo systemu emerytalnego, 13. i 14. emerytura są lepszymi rozwiązaniami niż na przykład dwie waloryzacje – mówi w piątkowym wywiadzie dla "Super Expressu" prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

O ile trzynastkę każdy dostaje w tej samej kwocie 1338,44 zł brutto (1217,98 zł netto), o tyle czternastka w pełnej wysokości przysługuje tylko wybranym. Świadczenie równe 1217 zł na rękę otrzymają emeryci niepobierający z ZUS więcej niż 2900 zł brutto. W przypadku głównego świadczenia wynoszącego pomiędzy 2900 a 4188,44 zł czternastka będzie zmniejszona zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Minimalna emerytura uprawniająca do 14-tki to 50 zł.

Jak zapewniła Uścińska, wypłaty 14. emerytury rozpoczną się 25 sierpnia.

- To będzie pierwszy termin, w którym seniorzy otrzymają to świadczenie wraz z emeryturą główną. A potem 14. emerytura będzie wypłacona odpowiednio 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września. Wrześniowe terminy są dla osób z systemu mundurowego i osób pobierających świadczenia przedemerytalne – wyjaśniła prezes ZUS.

Jak dodała przedstawicielka urzędu, dodatkowe świadczenia są „lepsze niż częstsze waloryzacje”. Zdania są jednak podzielone. Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego mówił w podcaście „Biznes. Między Wierszami”, że czternastka to wyjątkowo niesprawiedliwy system. – Trzynastkę i czternastkę dostanie zarówno emeryt z minimalnym świadczeniem, jak i senior, który wpłacił do systemu nawet jedną składkę i pobiera groszową emeryturę – stwierdził nasz rozmówca.

Co zamiast „bonusowych świadczeń”? Wyższa lub nawet podwójna waloryzacja świadczeń. - Senior, który co miesiąc będzie dostawał procentowo wyższe świadczenie, to często otrzyma nawet więcej niż jedna trzynastka czy czternastka w roku w kwocie emerytury minimalnej – mówił Sobolewski.

RadioZET.pl/PAP/SE.pl