Czy 10.07 to niedziela handlowa? Które sklepy będą otwarte?

Niedziela niehandlowa to coś, do czego większość Polaków zdążyła się przyzwyczaić, ale przecież nie oznacza ona, że zamknięte są wtedy wszystkie sklepy. Tego dnia nieczynna będzie większość dyskontów, ale nie wszystkie. W Warszawie np. w niedziele niehandlowe otwarte są dwa sklepy sieci Biedronka (Kijowska 20, Al. Jerozolimskie 54). Pozostałe Biedronki w stolicy, podobnie jak sklepy sieci Kaufland, Lidl czy Auchan w całym kraju, w niedzielę niehandlową 10 lipca pozostaną zamknięte.

Czy niedziela 10.07 jest niedzielą handlową?

Gdzie zrobić zakupy w niedzielę 10 lipca, podczas gdy nieczynne są supermarkety? W większości sklepów sieci Carrefour Express, Carrefour Market czy Żabka. Pamiętaj jednak, by wcześniej sprawdzić ich godziny otwarcia. W zależności od konkretnego sklepu te mogą być bardzo różne. Żabka na przykład, o ile od poniedziałku do soboty wszystkie sklepy otwarte ma od 6.00 do 23.00, tak w niedziele niehandlowe niektóre otwarte są krócej – np. od 11.00 do 20.00, a niektóre dłużej – nawet od 10.00 do 22.00.

Czy 10.07 zrobimy zakupy?

Czy 10.07 w niedzielę niehandlową zrobimy zakupy w innych miejscach? Tak, czynne są oczywiście stacje benzynowe. Otwarte będą także niektóre apteki i kwiaciarnie. Ponadto zakaz handlu w niedzielę niehandlową dnia 10.07, a także wszystkie inne, nie obowiązuje w przypadku piekarni, cukierni i lodziarni. Rzecz jasna zakupów w niedzielę niehandlową dokonywać można też przez internet. Otwarte są również punkty gastronomiczne, czyli różnego rodzaju restauracje, puby i bary. Czy 10.07 otwarte są sklepy budowlane? Niestety w niedziele niehandlowe nie zrobimy zakupów w marketach takich jak Castorama, Obi czy Leroy Merlin.

Gdzie jeszcze zrobimy zakupy w niedzielę niehandlową? Zgodnie z ustawą zakaz nie obowiązuje m.in. w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich, w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych czy w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach. Sklepy otwarte będą też na lotniskach czy dworcach kolejowych.

Kiedy wypadają niedziele handlowe?

28 sierpnia

11 grudnia

18 grudnia

RadioZET.pl/AN