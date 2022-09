Czy 11.09 to niedziela handlowa? Które sklepy będą otwarte?

Niedziela handlowa to dzień, który w Polsce wypada dość rzadko. Druga niedziela września 11.09 nie będzie handlowa. Wobec tego otwarte będą wyłącznie wybrane sklepy. Jako że galerie handlowe i większość dużych dyskontów będzie zamknięta, wszyscy chcący zrobić zakupy będą musieli albo poczekać do poniedziałku lub poszukać, gdzie w ich okolicy będzie można iść do sklepu.

11 września nie pójdziemy do Lidla, Kauflanda, czy Aldi. Zamknięte będą też niemal wszystkie sklepy sieci Biedronka. Zgodnie z informacjami dyskontu otwarte w niedziele niehandlowe są tylko dwa sklepy w Warszawie - (Kijowska 20, Al. Jerozolimskie 54). Warto zaznaczyć, że niedziela niehandlowa nie obowiązuje zakupów online, więc zrobienie zakupów przez internet w niedzielę będzie jak najbardziej możliwe.

Czy niedziela 11.09 jest niedzielą handlową?

W związku z tym, gdzie jeszcze możemy wybrać się na zakupy w niedzielę niehandlową 11 września? Handel będzie prowadzony w niedzielę niehandlową w większości sklepów sieci Carrefour Express, Carrefour Market czy Żabka. Warto przypomnieć, że godziny otwarcia mogą różnić się od tych w pozostałe dni. Na przykład, o ile Żabka jest czynna od poniedziałku do soboty od 6.00 do 23.00, tak w niedziele niehandlowe niektóre otwarte są krócej – np. od 11.00 do 20.00, a niektóre dłużej – nawet od 10.00 do 22.00.

Czy 11.09 zrobimy zakupy?

11.09 w niedzielę niehandlową zrobimy też zakupy w innych miejscach. Zgodnie z ustawą przewidziano 32 wyłączenia. Zakaz handlu w niedzielę nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, czy obiektów gastronomicznych: restauracji, barów, cukierni, czy lodziarni. Otwarte będą też niektóre apteki i kwiaciarnie.

Zakupów w niedziele niehandlowe nie zrobimy także w marketach takich jak Castorama, Obi czy Leroy Merlin. Gdzie jeszcze zrobimy zakupy w niedzielę niehandlową? Zgodnie z ustawą zakaz nie obowiązuje m.in. w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich, w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych. Sklepy otwarte będą też na lotniskach czy dworcach kolejowych.

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku.

Kiedy wypadają niedziele handlowe?

11 grudnia

18 grudnia

RadioZET.pl/MW