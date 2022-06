W czerwcu będzie okazja do niedzielnych zakupów. W tym miesiącu wypada bowiem jedna z siedmiu w tym roku niedziel handlowych. Kiedy zrobimy zakupy?

Zakaz handlu w niedzielę definitywnie zakończył sprzedaż w największych sieciach handlowych ostatniego dnia tygodnia. Przepisy o zakazie handlu zostały zaostrzone, a kalendarz niedziel handlowych znów stał się przydatny dla konsumentów. Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa i gdzie będzie można zrobić zakupy w dni objęte zakazem?

Niedziela handlowa 26 czerwca 2022

Najbliższa niedziela handlowa wypada 26 czerwca 2022 roku. Wcześniej także zrobimy zakupy w ostatniego dnia tygodnia, ale tylko w niektórych sklepach. Wyjątkiem od zakazu handlu są bowiem objęte sklepy prowadzone przez osoby prywatne oraz w ramach franczyzy. Za ladą takiego sklepu musi jednak stanąć ich właściciel albo franczyzobiorca.

Pozostałe sklepy mogą być otwarte jedynie w niedziele handlowe. Najbliższa wypada 26 czerwca, a kolejne: 28 sierpnia, 11 grudnia i 18 grudnia 2022 roku.

Zaostrzenie przepisów spowodowało, że sprzedawcy trzymają się prawa i nie szukają „furtki”, by handlować ostatniego dnia tygodnia. Motywacją, by nie kombinować, są też konsekwencje finansowe. Maksymalna kara za złamanie zakazu handlu to 100 tysięcy złotych.

RadioZET.pl