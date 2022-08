Czy 14.08 to niedziela handlowa? Które sklepy będą otwarte?

Niedziela 14 sierpnia znów nie będzie niedzielą handlową. To oznacza, że Polacy nie będą mogli udać się do m.in. galerii handlowych. Dyskonty takie jak Lidl, Kaufland, czy Aldi będą zamknięte. Jeśli chodzi o sklepy sieci Biedronka to w niedzielę niehandlową 14.08 na pewno otwarte będą sklepy w Warszawie: na Al. Jerozolimskich 54 oraz przy ulicy Kijowskiej 20.

Jednocześnie w ostatnim czasie wiele mówiło się o tym, że sklepy Biedronka będą otwarte mimo niedzieli niehandlowej. Wydaje się, że sklepy będą funkcjonowały jako czytelnie książek. Sklepy miały zostać otwarte w niedzielę niehandlową 7.08, ale ostatecznie do tego nie doszło. Na stronie Biedronki nie ma żadnych informacji na ten temat, ale Paweł Jachowski z serwisu wiadomoscihandlowe.pl zauważył, że Biedronka zaktualizowała listę sklepów w aplikacji "Moja Biedronka".

Czy niedziela 14.08 jest niedzielą handlową?

Gdzie w końcu zrobimy zakupy w niedzielę niehandlową 14 sierpnia? Na pewno otwarte będą sklepy sieci Carrefour Express, Carrefour Market oraz Żabki. Warto przypomnieć, że przed pójściem na zakupy, należy zapoznać się z godzinami otwarcia sklepów, które mogą różnić się od siebie. Na przykład Żabka od poniedziałku do soboty jest otwarta od 6:00 do 23:00. Jednak w niedziele niehandlowe, część placówek jest otwarta np. od 10:00 do 22:00 lub od 11:00 do 20:00

Czy 14.08 zrobimy zakupy w niedzielę niehandlową?

Czy 14.08 w niedzielę niehandlową zrobimy zakupy w innych sklepach? Oczywiście czynne będą stacje benzynowe, a także wybrane kwiaciarnie i apteki. Dodatkowo zakaz handlu w niedzielę 14 sierpnia nie obowiązuje restauracji, lodziarni itp. Czy 14.08 otwarte będą sklepy budowlane? Odpowiedź brzmi "nie", nie zrobimy zakupów w takich sklepach jak Obi, Leroy Merlin, czy Castorama.

Gdzie jeszcze zrobimy zakupy w niedzielę niehandlową 14.08? Na pewno w zakładach hotelarskich, czy placówkach handlowych, gdzie większość działalności opiera się na handlu prasą, biletami na komunikację miejską, czy wyrobami tytoniowymi. Sklepy będą otwarte również na lotniskach i dworcach kolejowych.

Kiedy wypadają niedziele handlowe?

28 sierpnia

11 grudnia

18 grudnia

RadioZET.pl