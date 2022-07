Czy 17.07 to niedziela handlowa? Które sklepy będą otwarte?

Niedziela niehandlowa to temat bardzo dobrze znany Polakom. Nie oznacza on jednak, że tego dnia zamknięte są wszystkie sklepy. W niedzielę niehandlową nieczynna jest większość dyskontów, ale nie wszystkie. W Warszawie np. w niedziele niehandlowe otwarte są dwa sklepy sieci Biedronka (Kijowska 20, Al. Jerozolimskie 54). Pozostałe Biedronki w stolicy, podobnie jak sklepy sieci Kaufland, Lidl czy Auchan w całym kraju, w niedzielę niehandlową 17 lipca pozostaną zamknięte.

Czy niedziela 17.07 jest niedzielą handlową?

Gdzie zrobić zakupy w niedzielę, 17 lipca, podczas gdy nieczynne są supermarkety? W większości sklepów sieci Carrefour Express, Carrefour Market czy Żabka. Pamiętaj jednak, by wcześniej sprawdzić ich godziny otwarcia. W zależności od konkretnego sklepu te mogą być bardzo różne. Żabka na przykład, o ile od poniedziałku do soboty wszystkie sklepy otwarte ma od 6.00 do 23.00, tak w niedziele niehandlowe niektóre otwarte są krócej – np. od 11.00 do 20.00, a niektóre dłużej – nawet od 10.00 do 22.00.

Czy 17.07 zrobimy zakupy?

Czy 17.07 w niedzielę niehandlową zrobimy zakupy w innych miejscach? Tak, czynne są oczywiście stacje benzynowe. Otwarte będą również niektóre apteki i kwiaciarnie. Ponadto zakaz handlu w niedzielę niehandlową 17 lipca, a także wszystkie inne, nie obowiązuje w przypadku piekarni, cukierni i lodziarni. Rzecz jasna zakupów w niedzielę niehandlową dokonywać można też przez internet. Otwarte są również punkty gastronomiczne, czyli różnego rodzaju restauracje, puby i bary. Czy 17.07 otwarte są sklepy budowlane? Niestety w niedziele niehandlowe nie zrobimy zakupów w marketach takich jak Castorama, Obi czy Leroy Merlin.

Gdzie jeszcze zrobimy zakupy w niedzielę niehandlową? Zgodnie z ustawą zakaz nie obowiązuje m.in. w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich, w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych czy w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach. Sklepy otwarte będą też na lotniskach czy dworcach kolejowych.

Kiedy wypadają niedziele handlowe?

28 sierpnia

11 grudnia

18 grudnia

RadioZET.pl/AN