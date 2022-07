Czy 24.07 to niedziela handlowa? Które sklepy będą otwarte?

Niedziela 24.07 będzie niehandlowa. Oznacza to, że zakupy zrobisz wyłącznie w wybranych sklepach. Sprawdź, gdzie zrobisz zakupy i jakie sklepy będą otwarte 24 lipca. W których godzinach będą otwarte?

Niedziela niehandlowa wciąż spędza Polakom sen z powiek. O ile większość zdążyła już przywyknąć do faktu, że sklepy w niedziele mogą być nieczynne, nie oznacza to wcale, że wszystkie sklepy będą pozamykane. Oczywiście 24 lipca większość marketów będzie nieczynna, ale nie dotyczy to wszystkich dyskontów. Dla przykładu mieszkańcy Warszawy będą mogli zrobić zakupy w niedzielę niehandlową w dwóch sklepach sieci Biedronka. Jeden z nich mieści się przy ulicy Kijowskiej 20, a drugi na Alejach Jerozolimskich 54. Reszta sklepów Biedronka w Warszawie jak i w całym kraju w niedzielę niehandlową 24 lipca będzie zamkniętych. Podobnie będzie z innymi sklepami, jak Lidl, Aldi, Auchan, czy Kaufland.

Czy niedziela 24.07 jest niedzielą handlową?

Gdzie będzie można zrobić zakupy w niedzielę 24 lipca, kiedy większość sklepów będzie zamknięta? W pilnych przypadkach zrobimy zakupy w Żabce, Carrefour Express i Carrefour Market. Warto zaznaczyć, że godziny otwarcia tych sklepów mogą różnić się od pozostałych dni.

Dając za przykład Żabkę, zazwyczaj zrobimy w niej zakupy w godzinach od 6:00 do 23:00. Jednak w niedziele niehandlowe niektóre sklepy będą otwarte w zupełnie różnych godzinach. Np. od 10:00 do 20:00 lub od 10:00-16:00.

Czy 24.07 zrobimy zakupy?

Czy 24.07 w niedzielę niehandlową uda nam się zrobić zakupy w innych miejscach? Oczywiście. Jednym z otwartych punktów będą stacje benzynowe, a także niektóre kwiaciarnie i apteki. Oprócz tego zakaz handlu w niedzielę niehandlową dnia 24.07 i we wszystkie inne nie obowiązuje lodziarni, cukierni i piekarni. Poza sklepami stacjonarnymi w niedziele niehandlowe możemy dokonać zakupów przez internet. W tym czasie otwarte będą również wszystkie puby, restauracje i obiekty gastronomiczne. Czy 24.07 otwarte będą sklepy budowlane? W niedziele niehandlowe nie zrobimy zakupów w Obi, Castoramie, czy Leroy Merlin.

Gdzie jeszcze będziemy mogli zrobić zakupy w niedzielę niehandlową 24.07? Tak jak mówi ustawa zakaz nie dotyczy m.in. placówek handlowych w zakładach hotelarskich, placówek handlowych, w których dominuje handel biletami komunikacji miejskiej, prasą, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów, czy też handlu zniczami, wiązankami na cmentarzach. Jednocześnie sklepy pozostaną otwarte na lotniskach i dworcach kolejowych.

Kiedy wypadają niedziele handlowe?

28 sierpnia

11 grudnia

18 grudnia

RadioZET.pl/MW