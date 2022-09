Czy 25.09 to niedziela handlowa? Które sklepy będą otwarte?

Czy niedziela 25.09 to niedziela handlowa? Przed wybraniem się na zakupy sprawdź, czy będą otwarte sklepy. W większość niedziel obowiązuje zakaz handlu, zwłaszcza w wielkopowierzchniowych sklepach. Mimo to w niedzielę niehandlową 25.09 będzie można zrobić zakupy. Jednocześnie zakaz handlu w niedzielę nie obowiązuje w sklepach internetowych.

W niedzielę 25.09 będzie obowiązywał zakaz handlu, dlatego wszyscy miłośnicy zakupów mogą zapomnieć o ich zrobieniu w galeriach handlowych i dużych sklepach. W trakcie niedzieli niehandlowej wszyscy spragnieni zakupów będą musieli poczekać do nowego tygodnia. Jednak w tym czasie będą mogli zrobić zakupy przez internet.

Z kolei ci, którzy nie mają pomysłu na czas zakazu handlu w niedzielę inaczej będą mogli spędzić ten czas. W niedzielę niehandlową 25.09 mogą nacieszyć się rodziną i przyjaciółmi, udać się na spacer, poczytać książki lub obejrzeć ulubiony serial czy film.

Czy sklepy są otwarte w niedzielę 25.09?

Najbliższa niedziela handlowa wypada dopiero w grudniu. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia zrobimy zakupy 11 i 18 grudnia. Do tego czasu będziemy musieli poczekać. Chociaż zakaz handlu w niedzielę obejmuje dyskonty takie jak: Biedronka, Carrefour, Lidl czy Aldi, ci, którzy w Warszawie będą musieli zrobić zakupy, mogą liczyć na dwie otwarte Biedronki: przy ulicy Kijowskiej 20 i na Alejach Jerozolimskich 54.

Jednak to nie jedyne otwarte sklepy w niedzielę niehandlową 25.09. Ci, którzy znajdą się w nagłej potrzebie mogą udać się do mniejszych sklepów, jak np. Żabka, czy Carrefour Express. Mimo to należy pamiętać, że godziny otwarcia mogą różnić się od tych w dniu powszednim. Niektóre sklepy zamiast od godziny 6:00 do 23:00 otwarte są w niedziele niehandlowe krócej np. od 11:00 do 2:00.

Czy 25.09 zrobimy zakupy?

Warto przypomnieć, że w niedzielę niehandlową 25.09 zakupy zrobimy na stacjach benzynowych. Otwarte będą też niektóre apteki i kwiaciarnie. Zakaz handlu w niedzielę nie obejmuje pubów, restauracji i barów. Zgodnie z ustawą zakaz nie obowiązuje m.in. w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich, w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych czy w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach. Sklepy otwarte będą też na lotniskach czy dworcach kolejowych.

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy – kara ograniczenia wolności.

Kiedy wypadają niedziele handlowe?

11 grudnia

18 grudnia

