Czy 30.10 to niedziela handlowa? Które sklepy będą otwarte?

Niedziela handlowa to w ostatnim czasie prawdziwa rzadkość. W 2022 roku czekają nas tylko dwie i to dopiero tuż przed Bożym Narodzeniem. 30 października będziemy mieć zatem niedzielę niehandlową. To oznacza, że nie zrobimy zakupów w popularnych dyskontach takich jak Auchan, Lidl czy Kaufland. Zamknięta pozostanie też większość Biedronek. Jak podaje oficjalna strona internetowa tej sieci, w Warszawie w niedziele niehandlowe otwarte są jedynie dwa sklepy - przy ul. Kijowska 20 i Al. Jerozolimskie 54.

Czy niedziela 30.10 jest niedzielą handlową?

30 października będzie niedzielą niehandlową, gdzie więc zrobimy zakupy? Otwarte będą mniejsze sklepy - także sieciowe, w tym Carrefour Express, Carrefour Market czy Żabka. Pamiętać musimy jednak, by wcześniej sprawdzić ich godziny otwarcia. W zależności od konkretnego sklepu te mogą być bardzo różne. Żabka na przykład, o ile od poniedziałku do soboty wszystkie sklepy otwarte ma od 6.00 do 23.00, tak w niedziele niehandlowe niektóre otwarte są krócej – np. od 11.00 do 20.00, a niektóre dłużej – nawet od 10.00 do 22.00.

Czy 30.10 zrobimy zakupy?

Gdzie jeszcze będziemy mogli zrobić zakupy w niedzielę, 30 października 2022 roku? Czynne będą oczywiście stacje benzynowe, podobnie jak niektóre apteki i kwiaciarnie. Ponadto zakaz handlu w niedzielę niehandlową dnia 30.10, a także wszystkie inne, nie obowiązuje w przypadku piekarni, cukierni i lodziarni. Poza tym zakupów w niedzielę niehandlową dokonywać można również przez internet. Śmiało możemy wybrać się też do restauracji czy barów. Nieczynne w niedzielę niehandlową 30 października będą za to sklepy budowlane, takie jak Castorama, Obi czy Leroy Merlin.

Gdzie jeszcze zrobimy zakupy w niedzielę niehandlową? Zgodnie z ustawą zakaz nie obowiązuje m.in. w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich, w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych czy w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach. Sklepy otwarte będą też na lotniskach czy dworcach kolejowych.

Kiedy wypadają niedziele handlowe?

11 grudnia

18 grudnia

