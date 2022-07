Czy 31.07 to niedziela handlowa? Które sklepy będą otwarte?

Niedziela niehandlowa to moment, kiedy w pilnych sytuacjach Polacy muszą poszukać otwartego sklepu. Chociaż większość wie, że tego dnia nie zrobi się zakupów, tak zawsze mogą wydarzyć się nagłe sytuacje, zmuszające nas do poszukania otwartego sklepu. Na szczęście w niedzielę niehandlową nie wszystkie sklepy będą zamknięte. Oczywiste jest to, że 31 lipca większość z nich będzie pozamykana, ale nie dotyczy to wszystkich dyskontów. W Warszawie otwarte będą dwa sklepy sieci Biedronka. Jeden z nich znajdziemy przy ulicy Kijowskiej 20, a drugi na Alejach Jerozolimskich 54. Pozostałe sklepy Biedronki w stolicy, jak i w całej Polsce będą zamknięte ze względu na niedzielę niehandlową. Podobnie 31 lipca zamknięty będzie Lidl, Kaufland, Aldi i Auchan.

Czy niedziela 31.07 jest niedzielą handlową?

31 lipca nie jest niedzielą handlową, ale nie oznacza to, że nie zrobimy zakupów. W pilnych przypadkach otwarte będą sklepy Żabka, Carrefour Market i Carrefour Express. Należy podkreślić, że tego dnia godziny otwarcia sklepów mogą różnić się od pozostałych dni.

Dla przykładu w Żabce zazwyczaj zrobimy zakupy w godzinach 6:00 - 23:00. Natomiast w niedziele niehandlowe godziny otwarć mogą się różnić, a sklepy będą otwarte w różnych godzinach np. Od 11:00 - 20:00 lub od 10:00 do 16:00.

Czy w niedzielę 31.07 zrobimy zakupy?

Czy 31.07 uda nam się zrobić zakupy? Tak. Jednym z otwartych punktów będą stacje benzynowe oraz niektóre apteki i kwiaciarnie. Poza tym zakaz handlu w niedzielę niehandlową 31.07 nie dotyczy też lodziarni, piekarni, czy cukierni. Jednocześnie zamiast zakupów w sklepie stacjonarnym będziemy mogli zrobić zakupy przez internet. Dodatkowo w tym czasie otwarte będą puby, restauracje i obiekty gastronomiczne. Czy 31.07 będą otwarte sklepy budowlane? Tu sytuacja wygląda inaczej, ponieważ nie zrobimy zakupów w Castoramie, Obi i Leroy Merlin.

W jakich innych miejscach będziemy mogli zrobić zakupy w niedzielę niehandlową 31 lipca? Zgodnie z ustawą zakaz nie obejmuje m.in. placówek handlowych w zakładach hotelarskich, placówek handlowych, w których dominuje handel biletami komunikacji miejskiej, prasą, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów, czy też handlu zniczami, wiązankami na cmentarzach. Jednocześnie sklepy pozostaną otwarte na lotniskach i dworcach kolejowych.

Kiedy wypadają niedziele handlowe?

28 sierpnia

11 grudnia

18 grudnia

RadioZET.pl/MW