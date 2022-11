Czy 6 listopada jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy?

Czy 6 listopada to niedziela handlowa? Każdej niedzieli spore grono osób zadaje sobie to właśnie pytanie. Niedziela 6 listopada będzie niehandlowa. To znaczy, że nie zrobimy wtedy zakupów. Niemniej jednak trzeba zaznaczyć, że będą pewne miejsca, w których będziemy mogli kupić potrzebne nam rzeczy.

Zakaz handlu w niedzielę obejmuje jedynie placówki handlowe. Wobec tego musimy mieć na uwadze to, że zakupów 6.11. nie zrobimy w dużych dyskontach. Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 marca 2018 roku zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, a ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach. Sklepy będą otwarte także w zakładach hotelarskich.

Czy niedziela 6.11 jest niedzielą handlową?

Jednocześnie ci, którzy będą próbowali złamać zakaz handlu w niedzielę niehandlową muszą być świadomi kary, jaka może ich czekać. Kara sięga od 1000 do aż 100 tys. zł grzywny. A przy uporczywym łamaniu ustawy, może grozić nawet ograniczenie wolności.

Czy 6 listopada zrobimy zakupy?

W niedzielę niehandlową 6.11.2022 zrobimy zakupy w wybranych sklepach Żabka i Carrefour Express. Dla mieszkańców stolicy otwarte będą dwa sklepy sieci Biedronka (ul. Kijowska 20 i Al. Jerozolimskie 54). Ponadto w niedzielę niehandlową 6 listopada zrobimy zakupy przez internet.

Nieczynne będą również sklepy budowlane, takie jak Obi, Leroy Merlin i Castorama.

Kiedy wypadają niedziele handlowe?

11 grudnia

18 grudnia

