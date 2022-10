Czy jest niedziela handlowa 9.10.2022? Które sklepy są otwarte?

Czy 9.10.2022 jest niedziela handlowa? Przed wybraniem się do sklepu, warto sprawdzić, gdzie robimy zakupy i które placówki będą otwarte. W Polsce niedziela handlowa to rzadkie zjawisko. Sprawdź, czy i gdzie w niedzielę 9 października będzie można zrobić zakupy.

Czy 9 października to niedziela handlowa? Które sklepy będą otwarte 9.10.2022? Co niedziela sporo osób ma podobne zagwozdki. Niedziela 9 października będzie niehandlowa. Jednak nie oznacza to, że nigdzie nie zrobimy zakupów. Oczywiście będą wyjątki. Zobacz, gdzie i kiedy będzie można zrobić zakupy w niedzielę.

Zakaz handlu w niedzielę dotyczy jedynie placówek handlowych. W związku z tym na pewno nie zrobimy zakupów w dużych dyskontach. Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 marca 2018 roku zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, a ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach. Sklepy będą otwarte także w zakładach hotelarskich.

Czy niedziela 9.10 to niedziela handlowa?

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy – kara ograniczenia wolności.

W niedzielę niehandlową 9.10.2022 będzie można zrobić zakupy w wybranych sklepach Żabka i Carrefour Express. Dodatkowo w Warszawie będą otwarte dwa sklepy sieci Biedronka (ul. Kijowska 20 i Al. Jerozolimskie 54).

Czy 9.10 zrobimy zakupy?

W zależności od konkretnego sklepu godziny otwarcia mogą się od siebie różnić. Dla przykładu Żabka, która jest czynna od poniedziałku do soboty od 6.00 do 23.00, w niedziele niehandlowe niektóre z tych sklepów są otwarte krócej – np. od 11.00 do 20.00, a niektóre dłużej – od 10.00 do 22.00.

Warto dodać, że w niedzielę niehandlową 9 października będzie można zrobić zakupy przez internet. Nieczynne będą również sklepy budowlane, takie jak Obi, Leroy Merlin i Castorama.

Kiedy wypadają niedziele handlowe?

11 grudnia

18 grudnia

RadioZET.pl/MW