Czy należy się pomoc z kredytem? UOKiK udostępnił kalkulator

Inflacja, która wzrosła to poziomu 15,6 procent, skłoniła Radę Polityki Pieniężnej do serii podwyżek stóp procentowych. W efekcie rady spłacanych przez Polaków kredytów hipotecznych znacznie wzrosły, stwarzając problemy z dopinaniem domowych budżetów. Z tego powodu wprowadzono wakacje kredytowe, dzięki którym do końca 2022 roku zapłacić trzeba będzie tylko dwie raty z pięciu.

Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej mogą skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK). Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kalkulator finansowy, który wstępnie określi, czy przysługuje prawo do uzyskania takiej pomocy. Bezzwrotne wsparcie może wynieść nawet 20 000 zł.

Kalkulator pomocy dla spłacających kredyt. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Przygotowany przez Urząd kalkulator może wyliczyć także orientacyjną wysokość raty kredytu w przypadku wzrostu stóp procentowych, jak również środki zaoszczędzone dzięki nadpłacie. Narzędzie pozwoli więc nie tylko sprawdzić, czy można ubiegać się o pomoc, lecz także zorientować się, czy opłaci się skorzystanie z oferowanego wsparcia w postaci wakacji kredytowych.

– Zachęcam do korzystania z naszego kalkulatora finansowego. Przygotowaliśmy dodatkową opcję sprawdzenia, czy osobom w trudnej sytuacji finansowej przysługuje prawo skorzystania z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. W sytuacji dynamicznych zmian oprocentowania kredytu hipotecznego, który zaciągamy na kilkadziesiąt lat i na duże kwoty – warto bardzo dokładnie zapoznać się z symulacją wzrostu raty i przygotować się na możliwe większe obciążenia, sprawdzić oszczędności z tytułu ewentualnej nadpłaty oraz zweryfikować, jaką pomoc w spłacie kredytu można uzyskać – oznajmił Tomasz Chróstny, Prezes UOKIK.

Odpowiedź na pytanie, czy dana osoba kwalifikuje się na objęcie pomocą przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest natychmiastowa. Wystarczy podać miesięczny dochód, liczbę osób w gospodarstwie domowym i wskazać parametry dotyczące kryteriów niedochodowych, by narzędzie podało, czy spełnione są warunki uzyskania wsparcia.

Ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców udzielane jest zwrotne wsparcie finansowe, zwrotna pożyczka na pokrycie rat kredytu (nawet do 2 tys. zł wsparcia miesięcznie, przez okres 3 lat) lub zwrotna pożyczka na pokrycie pozostałej po sprzedaży kredytowanej nieruchomości części zadłużenia (maksymalnie 72 tys. zł). W ramach FWK można ubiegać się również o promesę (przyrzeczenie udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia) po zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży kredytowanego domu lub mieszkania. Kalkulator UOKiK dostępny jest na stronie finanse.uokik.gov.pl.

RadioZET.pl/UOKiK/PAP