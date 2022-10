Czy niedziela 23.10 jest niedzielą handlową? Czy sklepy będą otwarte?

Czy niedziela 23.10 jest niedzielą handlową? Niestety nie. W najbliższą niedzielę nie zrobisz zakupów w większości sklepów, czy w galeriach handlowych, ponieważ będą zamknięte. W tym czasie można inaczej zaplanować sobie czas m.in. spędzić tę niedzielę z rodziną, wybrać się na spacer, poczytać książkę, czy obejrzeć dobry film.

Jeżeli jednak istnieje konieczność kupienia kilku produktów pozostają jeszcze sklepy, które są otwarte w niedziele niehandlowe, omijając zakaz handlu w niedzielę. Dla przykładu mieszkańcy Warszawy mogą zrobić zakupy w dwóch sklepach sieci Biedronka (przy ul. Kijowskiej 20 i Al. Jerozolimskich 54).

Dodatkowo w niedzielę 23 października 2022 będzie można zrobić zakupy w mniejszych sklepach: Żabce, czy Carrefour Express. Warto zaznaczyć, że godziny otwarcia tych sklepów w niedzielę 23.10 mogą być inne, niż w każdy inny dzień. Tak jak Żabka jest czynna w godzinach 6-23 od poniedziałku do soboty, tak w niedziele niehandlowe mogą być otwarte krócej i w innych porach np. od 10 do 22 lub od 11 do 20.

W niedzielę niehandlową 23.10 otwarte będą stacje benzynowe, kwiaciarnie, czy restauracje. Zakaz w niedzielę handlową nie obejmuje również cukierni, czy kawiarni.

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 marca 2018 roku zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, w sklepach z prasą. Sklepy będą otwarte także w zakładach hotelarskich. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy – kara ograniczenia wolności.

Kiedy wypadają niedziele handlowe?

