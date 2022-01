Wymiana kotła, starego pieca, nowe okna lub drzwi wejściowe. W ramach programu „Czyste Powietrze” można ubiegać się do rządową dotację na domowe inwestycje. Do wzięcia jest nawet 69 tys. złotych.

Dofinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych w ramach programu „Czyste Powietrze” ruszyło. W ramach trzeciej edycji rząd pokryć może nawet 90 proc. poniesionych kosztów.

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie, którego maksymalna wartość wyniesie 69. tys. złotych. Wyjaśniamy, kto i na jakich zasadach może starać się o dodatkowe pieniądze.

Czyste Powietrze 2022. Kto może otrzymać dofinansowanie?

„Czyste Powietrze” to ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Cel? Walka ze smogiem.

We wtorek 25 stycznia 2022 roku rusza nabór wniosków w ramach kolejnej, trzeciej edycji akcji. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zaznaczyła podczas prezentacji programu, że od 2018 roku złożono ponad 380 tys. wniosków (w tym ponad 184 tys. w samym ubiegłym roku) na łączną kwotę ponad 6 mld zł.

W nowej części zwiększamy kwotę wsparcia do 69 tysięcy złotych. Zakres wsparcia to nadal termomodernizacja, możliwość wymiany okien i drzwi, i oczywiście wymiany kotła, czyli źródła ciepła Anna Moskwa

Wniosek o pieniądze może złożyć właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego. Należy jednak pamiętać o nowym progu dochodowym. Zarobki do 100 tys. zł rocznie umożliwiają skorzystanie z podstawowego dofinansowania. Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Najmniej zarabiający będą mogli liczyć na hojniejszą dotację.

- Program staje się dostępny dla tych najbardziej potrzebujących. Obniżamy próg dochodowy dla beneficjentów do 1260 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego i 900 zł w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego – wskazała minister, zachęcając do współpracy przy programie gminy, które jeszcze do niego nie przystąpiły, oraz kolejne banki.

Czyste Powietrze 2022. Rodzaje inwestycji

Dofinansowanie dotyczy m.in. zakupu i montażu nowego źródła ciepła czy też zainwestowania w kotłownię gazową. Mowa także o instalacji centralnego ogrzewania, a także zakupie kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Pieniądze w ramach tego programu przysługują także na inwestycje fotowoltaiczne.

Program adresowany jest także do tych, którzy myślą o wymianie okien, drzwi lub bram garażowych, a także o montażu wentylacji z odzyskiem ciepła.

RadioZET.pl/gov.pl/PAP