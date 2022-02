Darmowe przejazdy dla Ukraińców. Jest decyzja zarządu PKP

Wojna w Ukrainie zmusiła mieszkańców do opuszczenia kraju. Z informacji MSWiA wynika, że od rozpoczęcia działań wojennych za wschodnią granicą do soboty 26 lutego 2022 roku już 100 tys. osób przybyło z Ukrainy do Polski. Część z nich przyjechała pociągiem.

Jak poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, ten właśnie środek transportu będzie darmowy dla pasażerów z Ukrainy przez najbliższe tygodnie. Taką decyzję podjął zarząd PKP InterCity, a minister apeluje, by inne spółki postąpiły podobnie.

Darmowe przejazdy PKP dla Ukraińców

Przez najbliższe cztery tygodnie obywatele Ukrainy będą mogli bezpłatnie korzystać z przejazdów pociągami PKP InterCity - poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Z inicjatywy pana premiera Mateusza Morawieckiego, rozmawialiśmy dzisiaj od rana, prowadziliśmy dyskusję również z zarządem PKP InterCity, zarząd PKP InterCity podjął decyzję, że przez najbliższe cztery tygodnie obywatele Ukrainy będą mogli bezpłatnie korzystać z przejazdów pociągami PKP InterCity Andrzej Adamczyk

Przedstawiciel resortu zaapelował, by inni przewoźnicy także znieśli opłaty dla Ukraińców.

Trwa wojna na Ukrainie. Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.

RadioZET.pl/PAP

