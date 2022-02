Sklepy będą zamknięte w niedziele niehandlowe, bez względu na to, czy zamienią się w dworce, czy w wypożyczalnie wędek. Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada kontrole i ostrzega przed konsekwencjami. Sprzedawcom omijającym przepisy grozi kara do 100 tys. zł.

Zakaz handlu w niedziele został zaostrzony 1 lutego 2022 roku. Sklepy nie mogły już otwierać się „na placówkę pocztową”, ale znalazły inne wyjątki w ustawie. Przykład? Sklep, który ogłosił, że jest dworcem, a także wypożyczalnią wędek i szachów.

Każdy kolejny zakaz nałożony na przedsiębiorców wpływa na ich kreatywność, co nie wszystkim się podoba. Państwowa Inspekcja Pracy na wniosek związkowej Solidarności sprawdzi, czy sprzedawcy nie łamią zakazu handlu. Pierwsze kontrole odbędą się w najbliższą niedzielę niehandlową, czyli 13 lutego 2022 roku.

Sklepy definitywnie zamknięte? PIP rusza na niedzielne kontrole

Od 1 lutego 2022 roku nie tak łatwo będzie o legalny handel w niedziele niehandlowe. W świetle przepisów, by skorzystać z wyjątków przewidzianych ustawą, np. wyjątku „na placówkę pocztową”, trzeba będzie osiągać z tego tytułu przynajmniej 40 proc. wszystkich przychodów.

Sklepy nawet po 1 lutego korzystały jednak z furtki umożliwiającej legalny handel w niedzielę. Zamieniły się w dworce autobusowe, lub przybrały funkcję działającej siedem dni w tygodniu czytelni. A tam handel może odbywać się bez ograniczeń. Związkowcy z Solidarności nazwali taką praktykę bezprawiem i złożyli wniosek do PIP o niedzielne kontrole sklepów.

Urząd ogłosił, że pierwsze wizyty kontrole w sklepach odbędą się w najbliższą niedzielę niehandlową (13 lutego 2022 roku). Inspektorzy PIP skontrolują otwarte sklepy, by sprawdzić, czy nie łamią przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko wyjaśniła, że decyzja o pilotażowej kontroli otwartych placówek handlowych w najbliższą niedzielę, to efekt doniesień medialnych i sygnałów ze strony partnerów społecznych.

Łażewska-Hrycko zaapelowała do przedsiębiorców, aby rozważyli podjęte decyzje biznesowe pod kątem obowiązujących przepisów i nie prowadzili działalności pozorowanej. - Jeżeli mają oni wątpliwości, zachęcam do skontaktowania się z Państwową Inspekcją Pracy. My się podzielimy swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie – dodała szefowa PIP.

Maksymalna kara za złamanie zakazu handlu to 100 tysięcy złotych.

