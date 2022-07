Inflacja to słowo odmieniane przez wszystkie przypadki od czasów walki z koronakryzysem. Ceny dóbr i usług w skali roku wzrosły w czerwcu o 15,5 proc., zaś większość prognoz na najbliższy czas mówi co najwyżej o wyhamowaniu tempa wzrostu cen, a nie o ich obniżkach. Deflacja w 2024 nie jest jednak nierealną wizją – komentują analitycy.

Deflacja w 2024 roku? „Nikt w to nie wierzy”

Z deflacją roczną mieliśmy ostatni raz do czynienia w 2015 i 2016 roku. Od 2019 roku możemy mówić o regularnym wzroście cen, zaś 2022 rok zapisze się w historii jako czas najwyższej od dekad inflacji. Czy i kiedy będziemy mogli mówić o spadku cen?

- Scenariusz, w którym mielibyśmy w Polsce deflację w 2024 roku, jest możliwy, ale nikt nie uznaje go za prawdopodobny – powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Piotr Bartkiewicz.

Narodowy Bank Polski w oficjalnych projekcjach zwiastuje, że inflacja w ostatnim kwartale 2023 r. wyniesie 6,7 proc. a w I kw. 2024 r. spadnie do 4,6 proc. Z kolei pod koniec 2024 roku inflacja ma wynieść 3,5 proc. Bartkiewicz powiedział dla PAP, że z deflacją mielibyśmy do czynienia tylko jeśli nasza gospodarka znów znalazłaby się w stanie recesji, a ceny surowców gwałtownie by się obniżyły.

- Jeśli weźmiemy pod uwagę hipotetyczną sytuację, w której dochodzi do recesji w kluczowych gospodarkach a w 2023 r. zaczynają płynąć surowce z Rosji, to zapewne i ropa staniałaby do 50 dolarów za baryłkę a ceny gazu również byłyby zbliżone do poziomów z lat poprzednich. Wtedy można sobie wyobrazić deflację rozumianą jako spadek cen detalicznych. Ale moim zdaniem, nie widać większych szans na szybkie zakończenie wojny i na powrót do importu surowców energetycznych z Rosji na zasadach sprzed wojny – powiedział ekonomista Banku Pekao.

Tymczasem zdaniem ekonomistów grozi nam techniczna, krótkotrwała recesja. Pojawiają się także głosy dotyczące ryzyka wystąpienia stagflacji, czyli spadku aktywności gospodarczej przy jednoczesnej wysokiej inflacji.

RadioZET.pl/PAP