Długi weekend z tańszym paliwem. Ile zapłacimy za litr benzyny na stacjach?

Ceny paliw od kilku tygodni odnotowują spadki. Choć wciąż nie są to ceny, do których przez ostatnie lata kierowcy zdążyli się przyzwyczaić, to koszty tankowania są wyraźnie mniejsze niż jeszcze miesiąc temu. A będzie jeszcze taniej – prognozują analitycy.

Paliwo poniżej 7 złotych za litr. Długi weekend z obniżkami

Analitycy z e-petrol poinformowali o obniżkach cen na hurtowym rynku paliw, co ostatecznie przełoży się na ceny na stacjach benzynowych. Jak wskazali, „spadki w sprzedaży hurtowej mogą zaowocować przyjemną z punktu widzenia kierowców przeceną na stacjach benzynowych, co z pewnością ucieszy kierowców wyjeżdżających na długi sierpniowy weekend”.

Eksperci prześledzili ceny na stacjach. W mijającym tygodniu po raz pierwszy od miesięcy cena benzyny spadła poniżej 7 złotych, a zniżki na litrze sięgały nawet 30 gr.

Średnia cena benzyny bezołowiowej 95 wynosiła w tym tygodniu 6,86 zł za litr - o 33 gr mniej niż w ubiegłym tygodniu.

Olej napędowy potaniał o 32 grosze i kosztuje średnio w kraju 7,13 zł/l.

Autogaz jest o 4 grosze tańszy a średnia cena za litr wynosi 3,27 zł.

„Z prognoz e-petrol.pl wynika, że w sobotę zarówno PKN Orlen, jak i Grupa Lotos wprowadzą zmiany do swoich cenników hurtowych. Zmiany zwyżkowe mogą objąć w praktyce tylko olej napędowy, ale na pylonach stacji paliw na razie powinny być jeszcze obserwowane korekty w dół” – czytamy w analizie.

Prognozy analityków mówią o dalszych spadkach cen rzędu od 20 do 30 gr za litr paliwa. Jak wskazano, średnia cena benzyny 95 może znaleźć się w przedziale 6,57-6,72 zł za litr, podczas gdy za olej napędowy właściciele samochodów z silnikiem wysokoprężnym wydadzą 6,93-7,07 zł/l. Na obniżki, ale zaledwie 4-5 gr można liczyć w przypadku tankowania autogazu – w przyszłym tygodniu przeciętnie za litr tego paliwa będzie się płacić 3,18-3,28 zł.

RadioZET.pl/e-petrol