Do sklepu tylko z przepustką covidową? To nie koniec restrykcji

Dowód szczepienia, wyleczenia lub negatywnego testu na COVID-19 przepustką do sklepu? Włosi i Francuzi zdecydowali się na surowsze przepisy. Jaki scenariusz czeka polską gospodarkę?

Lockdown w polskim wydaniu wydaje się łagodny na tle przepisów, które wprowadzają inne europejskie kraje. We Włoszech od 1 lutego 2022 roku nie wejdziemy do sklepu bez ważnej przepustki covidowej. We Francji z kolei wiele usług przedsiębiorców dostępnych będzie jedynie dla zaszczepionych.

Polski rząd myśli tymczasem o umożliwieniu pracodawcy kontroli szczepień pracowników. Pojawiła się też zapowiedź zaostrzenia restrykcji w handlu.

Zakupy tylko dla zaszczepionych?

Od 1 lutego we Włoszech wstęp do większości sklepów niespożywczych, banków i na pocztę możliwy będzie tylko z przepustką COVID-19. Takim dokumentem legitymują się osoby zaszczepione, z negatywnym testem na koronawirusa i ci, którzy chorobę mają już za sobą.

Premier Mario Draghi podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym jedynie zakupy spożywcze lub wizyta w aptece obejdzie się bez okazywania tzw. Green Pass. Sprzedawcy innych placówek wymagać będą okazania takiego dokumentu od klientów.

Nowe obostrzenia. Minister zdrowia ogłosił zmiany

Przepisy zaostrzają także Francuzi. Tamtejszy rząd chce zamienić tzw. paszport sanitarny na paszport szczepionkowy, co w praktyce oznacza lockdown dla niezaszczepionych. Jedynie szczepienie warunkować będzie dostęp m.in. do miejsc rekreacji, barów i restauracji, hoteli, targów, seminariów oraz transportu dalekobieżnego.

RadioZET.pl/PAP