Dodatek elektryczny. Rząd wypłaci kolejne świadczenia dla rodzin

Stale rosnące ceny prądu skłoniły rząd do interwencji. Poza już uchwalonym dodatkiem węglowym pojawi się także dodatek elektryczny. Kto i ile dostanie?

Prąd od miesięcy drożeje, a rachunki mogą nas jeszcze zaskoczyć. Na zamrożenie stawek będziemy mogli liczyć dopiero od 2023 roku – wynika z przyjętego przez rząd projektu o ochronie odbiorców energii elektrycznej. Jak mówiła minister klimatu Anna Moskwa na antenie radiowej Jedynki, będą także jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych.

Zamrożenie cen prądu i dodatek elektryczny

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku. W ramach tzw. tarczy solidarnościowej, rachunki będą zamrożone do określonego poziomu zużycia prądu.

Gospodarstwa domowe nie zapłacą wyższych rachunków za prąd do limitu 2 tys. kilowatogodzin (kWh).

Wyższy limit – do 2,6 tys. kWh – obejmie osoby z niepełnosprawnościami,

Limit 3 tys. kWh obejmie rodziny z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Gospodarstwa domowe, po przekroczeniu zużycia odpowiednio 2 tys., 2,6 tys. i 3 tys. kWh, za każdą kolejną zużytą kWh zapłacą za prąd zgodnie z taryfą operatora, która z dużym prawdopodobieństwem także w 2023 roku będzie rosła.

- Tyle, ile płaciliśmy łącznie za zużycie wolumenu 2000 kWh w 2022 roku, tyle samo zapłacimy w 2023 roku. Każda ilość powyżej tego wolumenu będzie liczona zgodnie z taryfą zatwierdzoną przez URE (Urząd Regulacji Energetyki) w końcówce tego roku – zapowiedziała Anna Moskwa.

Koszt powyższej „tarczy solidarnościowej” to 23 mld zł wyjęte z budżetu państwa. Z zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023 r. skorzystać ma prawie 17 mln gospodarstw domowych (odbiorcy tzw. grupy taryfowej G) – wynika z szacunków rządu.

Będziemy też zachęcać Polaków do oszczędzania energii elektrycznej. Te gospodarstwa, które w 2023 r. zużyją nie więcej niż 90 proc. energii z 2022 r., w 2024 r. otrzymają specjalny upust wysokości 10 proc. całkowitych kosztów zużycia energii elektrycznej w 2023 r. Anna Moskwa

Anna Moskwa wspomniała także o nowych dodatkach w kwocie 1000 lub 1500 zł. Na jednorazową wypłatę będą mogli liczyć ci, którzy zamontowali pompę ciepła. Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej ponad 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł. Warunkiem otrzymania dodatku będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek elektryczny będzie można otrzymać po złożeniu wniosku w gminie. Z rządowych obliczeń wynika, że takie świadczenie może trafić nawet do 800 tys. mieszkańców, na co z budżetu wydzielony zostanie 1 mld zł.

RadioZET.pl/PAP/gov.pl