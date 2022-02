Dodatek osłonowy nie będzie wypłacany? Pojawiły się komplikacje

31 stycznia 2022 skończyło się przyjmowanie wniosków od Polaków chcących otrzymać jak najszybciej otrzymać dodatek osłonowy. Pierwsza rata zgodnie z przepisami ma być wypłacona do końca marca 2022 roku. Samorządy wskazały, że to nierealny termin i chcą więcej pieniędzy na realizację zadania.

Dodatek osłonowy ma według zamierzeń rządu rekompensować podwyżkę cen. Razem z obniżką stawek VAT na prąd elektryczny, gaz ziemny, paliwo, żywność, ciepło systemowe i nawozy to element tarczy antyinflacyjnej. Gospodarstwa domowe o niskich dochodach mają otrzymać od 400 zł do ponad 1500 zł w gotówce jako rekompensatę za wysokie ceny.

Osobom, które wnioski złożyły do 31 stycznia 2022 roku pierwsza rata ma zostać wypłacona do 31 marca, druga przed 2 grudnia. W praktyce do przekazania środków może nie dojść: Dziennik Gazeta Prawna sygnalizuje, że władze lokalne wskazały na niedobór personelu do obsługi wniosków, niedofinansowanie obsługi programu oraz inne przeszkody natury prawnej.

Dodatek osłonowy. Problemy z rozpoczęciem wypłat

Zgodnie z przyjętymi przepisami, prawo do otrzymania dodatku osłonowego mają gospodarstwa domowe, w których dochód nie przekracza 2100 zł dla osób mieszkających samotnie lub 1500 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych. Podstawowe kwoty wsparcia wynosić mają od 400 zł do 1150 zł, w przypadku ogrzewania węglem stawki wzrastają do 500-1437,50 zł – w zależności od liczebności gospodarstwa.

Rząd poinformował, że pieniądze otrzyma łącznie 6,84 mln gospodarstw domowych. Wypłaty realizowane mają być z uwzględnieniem systemu „złotówka za złotówkę” – przekroczenie kryterium dochodowego nie będzie automatycznie oznaczać utraty prawa do świadczenia.

Wypłatami dodatku osłonowego mają zajmować się samorządy. Władze lokalne dają jednak do zrozumienia, że nie dadzą rady wywiązać się z nałożonego na nie obowiązku. Wskazują, że mają za mało pracowników, żeby przed końcem marca 2022 rozpatrzeć wszystkie wnioski, a na zatrudnienie dodatkowych urzędników nie otrzymały środków.

Jak donosi DGP, samorządy domagają się „pilnej nowelizacji ustawy”. Chcą zwiększenia dotacji za obsługę zadania z obecnych 2 procent do 4 procent łącznej kwoty dotacji, przedłużenia terminu na wypłatę pierwszej raty do końca kwietnia 2022 oraz możliwości wypłaty dodatku jednorazowo, bez rozbijania na dwie operacje.

Sytuacje zrelacjonował gazecie sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i ekspert ds. legislacyjnych Związku Miast Polskich Marek Wójcik.

Ciągle nie ma decyzji w tej sprawie. Rząd poprosił o dodatkowy czas, do przyszłego tygodnia, a bieżące sprawy gminy mają załatwiać od ręki, zgodnie z obecnym stanem prawnym. Marek Wójcik

O potencjalnych problemach z wypłatami dodatku osłonowego można było usłyszeć już wcześniej. Jednym z problemów dotyczących wyższych wypłat dla gospodarstw ocieplanych węglem była konieczność wpisu do centralnej ewidencji emisyjności budynku (CEEB). Kłopot w tym, że procedura trwa do pół roku, a na wypłatę pierwszej raty dodatku rząd przewidział dwa miesiące. W przepisach pojawił się więc zapis, że wystarczy złożenie wniosku o wpis do ewidencji.

RadioZET.pl/DGP