Dodatkowe 500 plus. 30 procent uprawnionych nie zgłosiło się po pieniądze

500 plus w Polskim Ładzie zostało poszerzone o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. To – w zależności od wyboru świadczeniobiorców – dodatkowe 500 plus na 24 miesiące lub dodatkowe 1000 plus na 12 miesięcy. Kryteria przyznawania świadczenia są jednak inne, niż podstawowego 500 plus. Kto się zagapi, może stracić pieniądze.

Dodatkowe 500 plus przysługuje bowiem na drugie i kolejne dzieci w rodzinie, ale tylko w czasie gdy mają one między 12 a 36 miesięcy. Jeśli więc pociecha wchodziła w 2022 rok mając ukończony 2. rok życia, nie można było liczyć na otrzymanie pełnej kwoty wsparcia, czyli 12 000 zł. Jak nie stracić dodatkowego 500 plus?

Dodatkowe 500 plus. Pieniądze dla 615 000 dzieci

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyliczyło, że Rodzinny Kapitał Opiekuńczy w 2022 roku będzie przysługiwać na 615 000 dzieci. Szefowa resortu Marlena Maląg zdradziła, że do końca stycznia 2022 złożono tylko około 415 000 wniosków.

Oznacza to, że świadczenie może jeszcze zostać przyznane na około 200 000 dzieci. Część z nich jest zapewne jeszcze zbyt młoda, by móc sięgnąć po środki z RKO (pieniądze przysługują od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia), w pozostałych przypadkach rodzice mogli spóźnić się ze złożeniem wniosków.

W najbardziej niekorzystnej sytuacji każdy miesiąc opóźnienia w staraniu się o dodatkowe 500 plus to 1000 zł straty dla rodziców. Pieniądze te przepadają, jeśli dziecko ma ponad 2 lata, ale mniej niż 3. RKO będzie można bowiem pobierać tylko przez kilka miesięcy, całość kwoty, czyli 12 000 zł, to minimum 12 transz po 1000 zł.

Wnioski o przyznanie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego przyjmuje ZUS. Można je składać tylko drogą elektroniczną: za pośrednictwem systemów transakcyjnych banków, poprzez platformę ZUS PUE lub portal Em@tia.

W ten sam sposób od 1 lutego 2022 można starać się o przedłużenie wypłat 500 plus na następny okres rozliczeniowy, trwający od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023. Im wcześniej złoży się wniosek, tym lepiej – dzięki temu świadczenie będzie wypłacane ciągle, bez przerw i utraty części pieniędzy.

