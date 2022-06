Dodatkowe pieniądze dla rodziców. ZUS: wnioski od 1 lipca

300 plus wraca – już od piątku 1 lipca można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na wyprawkę szkolną. Pieniądze należy przeznaczyć na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

500 plus raz do roku podwyższane jest o 300 plus, czyli 300 zł w programie „Dobry start”. Rodzice po złożeniu wniosku do ZUS otrzymają 300 zł na dziecko z przeznaczeniem na zakup wyprawki szkolnej, przede wszystkim podręczników.

O przyznanie świadczenia na 2022 rok będzie można starać się od 1 lipca. Przed wysłaniem wniosku warto dokładnie sprawdzić prawidłowość danych – niezgodność może doprowadzić do nawet kilkumiesięcznego opóźnienia w wypłacie świadczenia.

300 plus 2022. Wnioski od 1 lipca

Wniosek o wypłatę z programu „Dobry start” można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

- Wyprawkę dostaje rodzic raz w roku - na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Wnioski na nowy okres świadczeniowy będzie można składać od piątku 1 lipca do 30 listopada 2022 roku – zapowiedziała Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Kowalska-Matis dodała, że złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę do 30 września. Późniejsze dostarczenie dokumentacji oznaczać będzie późniejszy termin przelewu od ZUS.

Powiadomienia dotyczące „300 plus” będą przekazywane w formie elektronicznej. Informację o przyznaniu świadczenia będzie można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS, niezależnie od sposobu przekazania wniosku. Na PUE znajdą się więc wiadomości dotyczące dokumentów przedłożonych przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Na PUE znajdzie się ponadto cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie. Może to być wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia lub decyzja odmawiająca przyznania świadczenia.

RadioZET.pl/ZUS