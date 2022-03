Dofinansowanie na zakup telewizora. Rząd przyjął projekt ustawy

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że rząd przyjął projekt ustawy, który przewiduje 250 zł dofinansowania do zakupu telewizora oraz 100 zł do zakupu dekodera w związku ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

Dofinansowanie do zakupu telewizora zostało przyjęte przez rząd. W związku ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej kilka milionów gospodarstw domowych może stracić możliwość oglądania dystrybuowanych w ten sposób kanałów. Zaradzić ma temu ustawa przyznająca bony na zakup nowego sprzętu.



Kancelaria premiera poinformowała, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, przedłożony przez Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusza Cieszyńskiego.

Program będzie realizowany do końca 2022 r.

Dofinansowanie do zakupu telewizora lub dekodera



Wcześniej rząd przyjął już ustawę, która przewiduje dofinansowanie dla osób najuboższych na zakup dekodera lub telewizora, które umożliwi odbiór bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie. Obecnie rząd chce doprecyzować przepisy i ustanowić dwa rodzaje dofinansowania: 250 zł do telewizora oraz 100 zł do dekodera.

Projekt ma związek ze zmianą sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, który wprowadzany jest w Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej. Chodzi o zamianę dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na bardziej efektywny DVB-T2/HEVC.

Osoba uprawniona będzie musiała złożyć oświadczenie o tym, że trudna sytuacja materialna gospodarstwa domowego uniemożliwia samodzielne poniesienie kosztów nabycia odbiornika cyfrowego w celu dostosowania posiadanego sprzętu odbiorczego do zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej bez uszczerbku dla podstawowych potrzeb życiowych gospodarstwa domowego tej osoby.

Wniosek o uzyskanie świadczenia będzie można składać elektronicznie z wykorzystaniem platformy gov.pl oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Umożliwi to uzyskanie świadczenia także przez osoby z ograniczonym dostępem do usług cyfrowych. W odpowiedzi na złożony wniosek osoba uprawniona otrzyma specjalny kod na podany we wniosku adres email lub w postaci wydruku – w przypadku wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Przyznany kod będzie można realizować w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz poprzez internetowe platformy sprzedażowe.

RadioZET.pl/PAP/Małgorzata Werner-Woś