Co należy zrobić, aby skorzystać z promocji i otrzymać doładowanie telefonu na promocyjnych warunkach? Sprawdzamy szczegóły akcji, która potrwa do końca lutego 2022 roku.

Doładowania za darmo oferuje jedna z sieci komórkowych. Klienci będą mogli skorzystać z atrakcyjnej oferty w lutym 2022 roku. Warto również pamiętać, aby nie rozmawiać w trakcie jazdy samochodem, trzymając telefon w dłoni.

T-Mobile i Heyah prowadzą wspólną akcję promocyjną we współpracy z Kolporterem. W praktyce wygląda to tak, że klient, który kupi starter i zarejestruje go w saloniku, otrzyma doładowanie z atrakcyjnym rabatem.

Promocja na doładowania T-Mobile i Heyah

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z promocji? Ważne jest, aby dokonać w lutym 2022 roku zakupu pakietu startowego T-Mobile lub Heyah stacjonarnie w punkcie Kolportera. Następnie należy aktywować numer na miejscu. Osoby, które zdecydują się na zakup startera o wartości 5 zł, otrzymają od sieci jednorazowy kod o wartości 15 zł. Można go wykorzystać na zakup doładowania o nominale 30 zł.

Kod rabatowy na zakup doładowania w promocyjnej cenie można wykorzystać do 31 marca 2022 roku.

Akcja T-Mobile i Heyah wzbudza zainteresowanie klientów już od kilku lat. Jest ona przeprowadzona w naszej sieci cyklicznie – kilka razy w roku. Klienci potrafią dopytywać, kiedy będzie kolejna edycja i śledzić nasze komunikaty, aby skorzystać z kolejnej. Bardzo nas cieszy takie zainteresowanie Urszula Łukowiec, starszy specjalista Działu Marketingu Kolportera

Rozpoczynają się akcja promocyjna jest pierwszą współpracą sieci T-Mobile, Heyah i Kolporter w 2022 roku.

RadioZET.pl