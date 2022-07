"Donald Tusk łże". Glapiński ostro odpowiada szefowi PO

Donald Tusk łże – powiedział w piątek na konferencji prasowej szef Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński w ostrych słowach zareagował na jego zapowiedź z wiecu w Radomiu. Glapiński mówił o tym 8 lipca na konferencji, na której uzasadniał konieczność kolejnej podwyżki stóp procentowych.

Donald Tusk wspominał natomiast na wiecu w Radomiu publicznie o "przeszkodach prawnych" związanych z niedawnym wyborem Glapińskiego na kolejną kadencję w fotelu prezesa NBP, na które miała wskazywać Kancelaria Prezydenta RP. Poseł PO Tomasz Siemoniak stwierdził nawet, że dzień po wygranych wyborach parlamentarnych przez PO Glapiński "zostanie wyprowadzony z NBP".

"Donald Tusk łże". Dosadne słowa Adama Glapińskiego

- Bałbym się, gdyby Polska weszła w taki okres swojej historii, że silni ludzie będą wyprowadzać urzędników państwowych z instytucji, które się nie podobają. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie – powiedział Adam Glapiński.

Glapiński poinformował, że departament prawny NBP przygotowuje w tej sprawie odpowiednie pisma do odpowiednich organów wymiaru sprawiedliwości, by pociągnąć do odpowiedzialności Siemoniaka. - Wchodzi w grę groźba karalna i zamach na niezależność i suwerenność NBP, próba wymuszenia na NBP jakiś decyzji - doprecyzował.

Nawiązał też do słów szefa PO, mówiąc, że właśnie spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. - Andrzej Duda mi wyjaśnił, że to, co powiedział Tusk w Radomiu to kłamstwo. Donald Tusk łże. Nie było żadnych ekspertyz w Kancelarii Prezydenta dotyczących prawnych możliwości powołania mnie na kolejną kadencję. To jest kłamstwo – powiedział prezes NBP.

I grzmiał, że "tacy ludzie powinni być wykluczeni z życia publicznego raz na zawsze". Glapiński przypomniał, że podobne groźny opozycja artykułowała już wobec prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej.

RadioZET.pl/PAP