Jarosław Gowin przedstawił pakiet zmian dla biznesu i obywateli. Poza „piątką dla gospodarki”, proponuje także zmiany dotyczące obronności. Najważniejsza z nich to dostęp do broni.

„Radykalne ułatwienie dostępu do broni”

Gowin przedstawił w sobotę m.in. propozycje dotyczące poprawy obronności kraju. Do takich szef Porozumienia zalicza ułatwienie dostępu do broni. Chodzi o to, by cywilni posiadacze broni, tacy jak myśliwi i strzelcy sportowi, zostali włączeni w system obrony kraju. Gowin chce także, by każdy miał dostęp do szkoleń wojskowych z zakresu obsługi broni.

Porozumienie postuluje także o konstytucyjną gwarancję przynależności Polski do NATO.

„Piątka dla biznesu”

Postulaty gospodarcze skupiają się głównie wokół obniżki podatków. Gowin swoje propozycje przedstawił w pięciu punktach:

1. „Radykalne obniżenie podatku VAT z 23 do 15 proc.” W przypadku VAT za energię, artykuły dziecięce, usługi, stawka spadłaby z 8 do 5 proc. Takie stawki według Gowina powinny obowiązywać co najmniej przez kolejnych 5 lat.

2. Dobrowolny ZUS dla mikro i małych przedsiębiorców. - Niech przedsiębiorcy sami decydują o tym, co zrobić ze swoimi pieniędzmi - wyjaśniał Gowin.

3. Naprawa Polskiego Ładu „po odsunięciu PiS-u od władzy”. - Przywrócimy dla przedsiębiorców możliwość odpisu składki zdrowotnej od podatku – postulował szef Porozumienia.

4. Spójna relacja między oprocentowaniem depozytów i kredytów. W dobie regularnej podwyżki stóp procentowych przez RPP banki chętnie podnoszą raty pożyczek, ale już nieco wolniej podnoszą oprocentowanie lokat. Zgodnie z rekomendacją Gowina, oprocentowanie kredytów będzie wyższe od oprocentowania depozytów o nie więcej niż 3 punkty procentowe.

5. Bezpieczeństwo żywnościowe i pakiet na rzecz rolnictwa, w tym zerowy VAT na żywność do czasu, gdy uporamy się z podwyższoną inflacją.

RadioZET.pl/PAP