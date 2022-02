Dożywotnie 5 tys. miesięcznie dla emerytów. Dla kogo podwyżka świadczenia?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna wszystkim seniorom, którzy ukończyli 100. rok życia tzw. emeryturę honorową. Pozostali mogą liczyć na podwyżki, ale nieco niższe. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ile wyniesie waloryzacja rent i emerytur w 2022 roku?

Pojawił się także pomysł, aby wysokość emerytury zależała od liczby dzieci. Minister Marlena Maląg przyznała, że „temat jest naprawdę ciekawy”, dodała jednak, że w tej kadencji nie będzie realizowany.

Emerytury honorowe. Od 2022 roku 5 tysięcy dla seniora

Kto dostanie dodatkowe świadczenie w wysokości 4,9 tys. zł? Będzie ono przysługiwało wszystkim seniorom, którzy w 2022 roku osiągną setny rok życia. Każdy z nich otrzyma dożywotnią honorową emeryturę.

Gdzie jest haczyk? Świadczenie będzie przysługiwało osobom, które setkę skończą w marcu lub później. Wysokość honorowej emerytury nadawana jest dożywotnio, ale może się zmieniać nawet co roku, dlatego różne roczniki stulatków mogą dostawać inne kwoty.

Obecnie specjalna emerytura dla seniorów, którzy ukończyli setny rok życia, wypłacana jest w wysokości 4512,41 zł. Od 1 marca 2022 roku kwota wzrośnie do 4944,79 zł. W tym przypadku nie ma znaczenia wysokość pobieranej dotychczas emerytury lub renty.

Ile osób korzysta obecnie ze świadczenia honorowego? Dziennik „Fakt” poinformował, że jest to ok. 2 tysiące Polaków. Świadczenie nie podlega waloryzacji, ale podwyżka przyznawana jest dożywotnio. W praktyce oznacza to, że osoba, która jest starsza niż obecny stulatek, otrzyma niższą emeryturę niż tegoroczny jubilat specjalny. Eksperci rynkowi mówią, że to niesprawiedliwe. Do Sejmu wpłynęła petycja zakładająca uregulowanie zasad wypłaty świadczenia honorowego.

RadioZET.pl/”Fakt”