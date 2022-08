Duże ograniczenie wypłat z bankomatów. Nowe, niższe limity

Bankomaty Euronetu dostały nowe limity gotówki, przez co będzie ciężej wypłacić większe kwoty. Operator podjął decyzję o obniżeniu kwoty jednorazowej wypłaty z 1000 zł do 800 zł. Utrudnienie dla klientów zostało wprowadzone, żeby polepszyć sytuację finansową operatora.

Ograniczenie nie będzie obowiązywać osób używających kart wybranych banków, które mają z Euronetem podpisane umowy określające indywidualnie limity wypłat. Dla sporej grupy klientów wypłata większych kwot zajmie jednak więcej czasu. Decyzja nie jest związana z zapowiedzianym wdrożeniem limitu wysokości transakcji dokonywanych gotówkowo, który ma zacząć obowiązywać w 2023 roku.

Nowy limit wypłat z bankomatów Euronetu. Większe sumy tylko „na raty”

Wprowadzenie niższego limitu potwierdziło serwisowi Bankier.pl biuro prasowe Euronetu. Ograniczenie dotyczy wszystkich rodzajów autoryzacji, także tych bez wykorzystywania karty.

- Obecnie w naszej sieci obowiązuje limit jednorazowej wypłaty gotówki w wysokości 800 zł ze wszystkich bankomatów i wpłato-bankomatów Euronet Polska dla każdej transakcji wykonywanej kartą, zbliżeniowo oraz za pomocą BLIK-a – poinformował operator sieci bankomatów.

Ograniczenie miało zostać wprowadzone ze względu na coraz wyższe koszty prowadzenia biznesu i chęć poprawienia wyników finansowych.

- Stawki, jakie otrzymujemy od organizacji płatniczych i banków, nie pokrywają kosztów obsługi transakcji wypłaty, a sytuację pogarszają ostatnie wzrosty kosztów związane z niezależnymi od nas czynnikami makroekonomicznymi. Wprowadzenie limitu umożliwi utrzymanie stałego poziomu gotówki w urządzeniach, co przełoży się na ich akceptowalną dostępność w danej lokalizacji – dodało biuro prasowe.

Niższy limit jednorazowej wypłaty oznacza, że klienci chcący wypłacić wyższe kwoty będą musieli rozłożyć to działanie na kilka operacji. O to właśnie chodzi: Euronet pobiera opłatę od każdej wypłaty. Zazwyczaj jest to około 1,2-1,3 zł, które za wypłacenie gotówki swojemu klientowi płaci jego bank. Za dwie operacje wycofania gotówki pobrane będę dwie takie opłaty. Dla operatorów to czysty zysk.

Z powodu malejącej opłacalności prowadzenia sieci bankomatów liczba punktów, w których można wypłacać pieniądze, systematycznie maleje. Według danych NBP w całej Polsce pod koniec i kwartału 2022 było 21 210 bankomatów. Pięć lat wcześniej liczba ta była wyższa o 10 procent.

RadioZET.pl/Bankier.pl