Zakłady chemiczne należące do Grupy Azoty z powodu wysokich cen gazu ograniczyły produkcję amoniaku, nawozów azotowych i tworzyw sztucznych. Głos w tej sprawie zabrał minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Ceny gazu stanowią przeszkodę w działalności największych polskich koncernów. Decyzję o ograniczeniu produkcji podjęła Grupa Azoty. Minister Henryk Kowalczyk uspokoił, że nawozów nie zabraknie.

Grupa Azoty ogranicza produkcję. Resort rolnictwa zabiera głos

Spółka poinformowała, że "w związku z nadzwyczajnym i bezprecedensowym wzrostem cen gazu ziemnego" zarząd podjął decyzję o czasowym zatrzymaniu pracy części instalacji i ograniczeniu produkcji. Produkcja amoniaku zostanie zredukowana do około 10 proc. możliwości.

Jak czytamy, wstrzymana zostanie produkcja w Segmencie Tworzywa oraz w Segmencie Agro, za wyjątkiem produkcji siarczanu amonu z Instalacji Odsiarczania Spalin, NOXy, czyli płynu katalitycznego AdBlue, roztworu amoniaku Likam, oraz roztworu mocznika pod nazwą handlową PULNOx Azoty wstrzymują też prace instalacji do produkcji. nawozów azotowych, kaprolaktamu oraz poliamidu 6. Co to oznacza?

Minister Henryk Kowalczyk zapewnił na antenie radiowej „Trójki”, że magazynach Grupy Azoty jest dużo więcej nawozów niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku i że „na sezon jesienny wystarczy”.

- Może to budzić niepokój rolników, ale ja przypominam, że w tej chwili jeszcze na magazynach Grupy Azoty jest dużo więcej nawozów niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku. Więc spokojnie można te nawozy jeszcze będzie nabywać. Grubo ponad 100 tys. ton jest na magazynach, później jeszcze są u dealerów, którzy są sprzedawcami autoryzowanymi Grupy Azoty, więc te nawozy można spokojnie nabywać - wyjaśnił.

