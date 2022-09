Dzień bez samochodu. Darmowa komunikacja w części miast nie dla wszystkich

22 września w większości polskich miast przejazdy autobusami, tramwajami, trolejbusami czy koleją miejską będzie darmowa. W części metropolii trzeba będzie jednak spełnić jeden ważny warunek, by móc podróżować bez kupowania biletu.

Europejski Dzień bez Samochodu obchodzony jest 22 września. Miasta, zachęcając do pozostawienia własnego auta i podróżowania komunikacją zbiorową, na jeden dzień znoszą opłaty za przejazdy. Dokładne zasady akcji różnią się w poszczególnych miejscowościach - w części nawet w dzień darmowej komunikacji część podróżnych jadących bez biletu będzie mogła zapłacić karę.

Miasta decydowały się na jedno z dwóch rozwiązań: wprowadzenie bezpłatnej komunikacji dla wszystkich, bądź ograniczenie jej do osób okazujących ważny dowód rejestracyjny auta. W części miast to ostatnie rozwiązanie rozszerzone zostało o osoby towarzyszące, czyli pasażerów, którzy byliby wiezieni samochodem.

Dzień bez samochodu. Gdzie darmowa komunikacja dla wszystkich, gdzie tylko dla kierowców?

W czwartek w Warszawie wszyscy podróżujący stołecznymi tramwajami, autobusami, metrem, pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej, Warszawskiej Kolei Dojazdowej i Kolei Mazowieckich pojadą bez biletu. Również korzystanie ze stołecznych parkingów P+R jest bezpłatne.

Taką samą ofertę przygotował Kraków. Mieszkańcy w czwartek bezpłatnie skorzystają z przejazdów komunikacją miejską. Do akcji włączył się także samorządowy przewoźnik Koleje Małopolskie, które w tym dniu przygotowały bilety za złotówkę. Bilet będzie obowiązywać zarówno w pociągach Kolei Małopolskich, jak i autobusowych liniach dowozowych realizowanych przez tego przewoźnika na terenie całego województwa. Specjalny bilet można nabyć w samorządowej aplikacji mobilnej iMKA. Dodatkowo będzie on uprawniał w czwartek do bezpłatnego przewozu roweru w pociągu.

W przypadającym w czwartek Dniu bez Samochodu kierowcy będą mogli bezpłatnie korzystać z przejazdów kolejowych w Miejskim Obszarze Funkcjonowania Olsztyna, tj. na trasach z Olsztyna do Jonkowa, Biesala, Gryźlin, Marcinkowa i Barczewa. Jednak w Olsztynie komunikacja miejska będzie płatna.

W woj. zachodniopomorskim w tym dniu pociągami regionalnym będzie można jeździć za darmo. Warunkiem jest okazanie dowodu rejestracyjnego. Tego dnia bezpłatna też jest komunikacja miejska w Szczecinie. Do darmowego przejazdu upoważni okazanie konduktorowi dowodu rejestracyjnego samochodu. Akcją objęte są wszystkie pociągi regionalne na Pomorzu Zachodnim, także w województwach sąsiadujących regionem, tj. lubuskim, pomorskim i wielkopolskim.

Do bezpłatnych przejazdów w czwartek pociągami po województwie łódzkim oraz komunikacją miejską po Łodzi zachęcają Łódzka Kolej Aglomeracyjna i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. W Dniu bez Samochodu za bilet nie zapłaci właściciel samochodu oraz towarzyszący mu podróżni.

- Za bilet nie zapłacą pasażerowie posiadający ze sobą dowód rejestracyjny pojazdu. Podróżować nieodpłatnie mogą również towarzyszące im osoby - maksymalnie tyle, na ile zarejestrowany jest samochód – wyjaśniła rzeczniczka ŁKA Joanna Osińska. Taka sama zasada obowiązuje również w łódzkich autobusach i tramwajach.

Z kolei w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze komunikacja miejska jest bezpłatna. W pierwszym z miast dla wszystkich, w drugim dla kierowców i towarzyszącej im osoby. Również w Krośnie (Podkarpackie) i w Kaliszu (Wielkopolskie) w ramach Dnia bez Samochodu przejazdy komunikacją miejską są darmowe na wszystkich liniach.

Mieszkańcy Białegostoku mogą w czwartek, bezpłatnie korzystać z przejazdów autobusami komunikacji miejskiej, a także dłużej jeździć w ramach darmowego limitu miejskimi rowerami. Miasto chce w ten sposób w Dzień bez Samochodu promować bardziej przyjazne dla środowiska środki transportu. Z bezpłatnej komunikacji w tym dniu, mogą również skorzystać mieszkańcy Łomży.

W czwartek, na Pomorzu będzie można bezpłatnie skorzystać z komunikacji miejskiej oraz pociągów Polregio i SKM. W większości powiatów darmowa komunikacja będzie dostępna dla właścicieli i współwłaścicieli aut.

- W czwartek, każdy pasażer, który jest właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego – na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego, będzie mógł pojechać wszystkimi pociągami operatorów kolejowych Polregio i PKP SKM w całym województwie - podkreśliła w komunikacie Inspektorka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Dorota Patzer.

Podobną decyzję podjął Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej (MZKZG), który daje takie samo uprawnienie mieszkańcom metropolii (14 gmin w województwie), którzy będą mogli podróżować bezpłatnie wszystkimi autobusami, tramwajami i trolejbusami operatorów komunalnych.

Przedstawiciel MZKZG Bartosz Szwarc wskazał, że w Gdyni i w Wejherowie podczas kontroli biletów należy okazać ważny dowód rejestracyjny pojazdu, którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem.

- Natomiast w gdańskiej komunikacji miejskiej z bezpłatnych przejazdów będą mogli skorzystać posiadacze aktywnej Gdańskiej Karty Mieszkańca (z zapisanym Pakietem Mieszkańca, ważnym na bieżący rok) - wyjaśnił Szwarc.

W Poznaniu, posiadając przy sobie dowód rejestracyjny auta, można będzie za darmo podróżować komunikacją miejską, a także pociągami Kolei Wielkopolskich oraz Polregio w granicy województwa. Do obchodów włączył się także operator Poznańskiego Roweru Miejskiego. Każdy użytkownik PRM będzie mógł wypożyczyć darmo rower na godzinę. Promocja będzie dotyczyła wszystkich użytkowników PRM - zarówno posiadaczy biletów okresowych na karcie PEKA, jak i tych, którzy takiego biletu w momencie wypożyczania roweru nie mają.

Jak wynika z informacji Zarządu Transportu Metropolitalnego, który jako komórka Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii organizuje w niej komunikację miejską, każdy, kto zdecyduje się w czwartek na podróż komunikacją miejską i będzie posiadał przy sobie dowód rejestracyjny, będzie mógł jechać autobusem, tramwajem i trolejbusem bez biletu.

Podobnie jest w Lublinie. Monika Białach z Zarządu Transportu Miejskiego poinformowała, że obowiązują bezpłatne przejazdy za okazaniem ważnego dowodu rejestracyjnego auta. - Ważny dowód rejestracyjny uprawnia do bezpłatnego przejazdu jedną osobę wszystkimi liniami komunikacji miejskiej kursującymi na zlecenie ZTM w Lublinie - podała. Z kolei w Kielcach wszyscy pasażerowie będą mogli jeździć komunikacją miejską za darmo bez okazywania dowodu rejestracyjnego auta.

Podróżowanie komunikacją miejską i liniami strefowymi będzie w czwartek we Wrocławiu bezpłatne. Jak poinformował magistrat, akcja jak co roku dotyczy wszystkich linii miejskich – tramwajowych oraz autobusowych (z numerami linii rozpoczynającymi się od 1, 2, 3 i 6) i linii strefowych (autobusy z numerami linii z 9 z przodu). Kontrolerzy będą tego dnia rozdawać pasażerom ulotki edukacyjne.

RadioZET.pl/PAP